Vacaciones escolares: Grand Decameron Panamá presenta un programa especial para toda la familia

Grand Decameron Panamá: Vacaciones escolares llenas de diversión y aprendizaje

Del 15 al 19 de septiembre, el Grand Decameron Panamá se convierte en el escenario ideal para que las familias disfruten de actividades frente al mar, combinando diversión y conciencia ambiental.

El resort ha diseñado una agenda variada de torneos deportivos, juegos acuáticos y talleres creativos, buscando fomentar la integración familiar y el aprendizaje durante las vacaciones escolares.

(03/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Durante la semana de las vacaciones escolares, el Grand Decameron Panamá, A Trademark All Inclusive Resort, se transformará en el escenario perfecto para que las familias y sus hijos disfruten de jornadas repletas de entretenimiento, aprendizaje y convivencia junto al mar. Del 15 al 19 de septiembre, el hotel ha preparado un programa especial diseñado para todas las edades, que incluye una amplia gama de actividades deportivas, culturales y recreativas.

La iniciativa tiene como objetivo principal promover la integración familiar, el aprendizaje a través del juego y la conciencia ambiental, proporcionando espacios donde los más jóvenes puedan combinar el entretenimiento con experiencias formativas, mientras los adultos participan en actividades compartidas.

El calendario de eventos incluye diversas dinámicas organizadas por grupos de edad para asegurar la seguridad y la participación activa de todos los asistentes. Entre las propuestas destacan: olimpiadas y torneos deportivos, concursos y juegos en la piscina, una mini discoteca infantil, una búsqueda del tesoro en equipos, y una fiesta de espuma al aire libre.

Adicionalmente, se habilitará una zona de talleres creativos con un enfoque sostenible, donde se llevarán a cabo actividades como talleres de reciclaje, de semillas, manualidades ecológicas y de bisutería, reforzando el compromiso del resort con el medio ambiente.

El programa se complementará con opciones de entretenimiento para toda la familia, incluyendo torneos de videojuegos en consolas PlayStation, sesiones de karaoke y noches de cine bajo las estrellas.

Con estas actividades, el Grand Decameron Panamá busca consolidarse como un destino que combina recreación, valores educativos y conciencia ambiental, alineándose con las tendencias actuales del turismo familiar en el país.

El hotel también destaca sus seis piscinas al aire libre, amplias áreas de descanso, un spa, gimnasio, canchas de tenis y voleibol, que están a disposición de todos los huéspedes para garantizar una estadía inolvidable.

El Grand Decameron Panamá se presenta así como la opción ideal para que las familias aprovechen el mejor todo incluido en estas próximas vacaciones escolares.