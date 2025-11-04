Preservando la Tradición: Grupo Piñero celebra el Día de Muertos con foco en la Cultura y la Sostenibilidad

Bahia Principe Riviera Maya Resort vive el Día de Muertos con Colaboradores y Aliados

• El evento, que contó con la participación de colaboradores, aliados e invitados, ofreció a los asistentes gastronomía típica y la oportunidad de vivir de cerca una de las celebraciones más representativas de M éxico.

(03/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Riviera Maya, México.- En un ambiente caracterizado por el color, la tradición y la unión, Bahia Principe Riviera Maya Resort llevó a cabo el Concurso de Altares y Catrinas 2025. Esta actividad, organizada por Grupo Piñero, reunió a colaboradores, familiares, aliados e invitados especiales con el objetivo de rendir homenaje al legado cultural de México y fortalecer el compromiso de la empresa con el fomento de las tradiciones locales, especialmente el Día de Muertos.

Celebración Cultural y Compromiso con la Sostenibilidad

El evento tuvo lugar el sábado 1 de noviembre en el lobby de Bahia Principe Grand Tulum. Los diferentes departamentos del complejo, junto con divisiones como Tulum Country Club y la Fundación Eco-Bahía, participaron activamente en la elaboración de altares y originales catrinas. Un detalle destacado de la jornada fue la confección de estas catrinas con materiales reciclados, lo cual reafirmó el compromiso del Grupo Piñero con la sostenibilidad y la creatividad comunitaria.

Además de los colaboradores internos, la celebración contó con la participación de aliados como Tiendas OXXO, la Asociación Transformar Educando A.C., y el Privilege Club. Los visitantes y huéspedes se sumaron a la dinámica votando por sus altares favoritos mediante un código QR, mientras un jurado especializado evaluó aspectos como la creatividad, el respeto a la tradición y el mensaje simbólico de cada una de las obras.

Gastronomía y Sentido de Comunidad

La jornada se complementó con la gastronomía tradicional del Día de Muertos, ofreciendo a los asistentes, visitantes y huéspedes pan de muerto, tamales, atole y dulces regionales. La oportunidad de vivir de cerca esta celebración fascinó a los presentes, quienes pudieron experimentar una de las festividades más representativas de México.

Mario Garduño, director de Recursos Humanos del Complejo Bahia Principe Riviera Maya Resort, destacó la importancia del evento. «Este tipo de actividades son un reflejo del espíritu que nos une como familia Grupo Piñero. Fomentar la cultura y las tradiciones no solo fortalece nuestro sentido de identidad, sino también la conexión entre colaboradores, familias y comunidad. Es un orgullo ver cómo cada año crece la participación y el entusiasmo por mantener vivas nuestras raíces”, señaló.

El jurado que evaluó las obras estuvo conformado por destacadas personalidades del ámbito cultural y turístico, incluyendo a la Mtra. Nilvia Margarita Lizama Guerrero, directora general de Educación del Municipio de Tulum, y Lorena Herrasti, responsable de Comunicación Local de Grupo Piñero.

La jornada concluyó con un ambiente festivo, reforzando la idea de que preservar las tradiciones es fundamental para construir comunidad y mantener viva la esencia cultural de México dentro de los espacios de Grupo Piñero.