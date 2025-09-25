Grupo Piñero impulsa iniciativas de turismo sostenible en el Día Mundial del Turismo

Día Mundial del Turismo: Grupo Piñero reafirma su compromiso con el turismo sostenible

• La compañía se alinea con el lema «Turismo y transformación sostenible» para promover un impacto positivo en las comunidades locales y el medioambiente.

(25/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Riviera Maya, México.-. En conmemoración del Día Mundial del Turismo, bajo el lema “Turismo y transformación sostenible”, Grupo Piñero ha llevado a cabo diversas acciones en sus destinos con el objetivo de promover un impacto positivo en las comunidades y el medioambiente. Estas iniciativas reflejan el compromiso de la compañía con el turismo sostenible, impulsando el desarrollo social y la conservación en las regiones donde opera.

Apoyo a la educación y el desarrollo comunitario

En México, Grupo Piñero ha fortalecido su vínculo con instituciones académicas como el CECyTE, realizando una donación de equipos y material para las carreras de Hotelería y Aire Acondicionado y Refrigeración. Esta acción busca mejorar la formación práctica de los estudiantes y prepararlos para el futuro profesional en el sector turístico.

En la República Dominicana, las iniciativas se han centrado en la conservación del patrimonio cultural y el apoyo comunitario. Se han realizado mejoras en infraestructuras rurales y se ha participado en la restauración de la Iglesia de Los Cacaos.

En España, la compañía ha colaborado con la Fundación Don Bosco en Tenerife para ofrecer a jóvenes en riesgo de exclusión social y laboral la oportunidad de conocer el funcionamiento de empresas turísticas y los diferentes perfiles profesionales del sector.

Compromiso con el medioambiente

Además de las acciones sociales, Grupo Piñero ha implementado iniciativas ambientales. En Mallorca, se ha puesto en marcha un programa de forestación con la participación de voluntarios y entidades locales, contribuyendo a la reforestación de la zona. La compañía también apoyó una carrera solidaria para recaudar fondos para la lucha contra enfermedades respiratorias crónicas.

A través de estas acciones, Grupo Piñero reafirma su visión de un turismo que fomenta la inclusión social, protege el medioambiente y beneficia a las comunidades locales.