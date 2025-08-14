Hampton by Hilton llega a St. Thomas con diseño caribeño y servicios para cruceristas

Hilton inaugura su primer hotel en las Islas Vírgenes de EE.UU. con Hampton by Hilton St. Thomas

La propiedad ofrece desayuno gratuito, bar-lounge, espacios para eventos y acceso ideal para cruceristas.

(14/Ago/2025 – web – Panama24Horas) St. Thomas, Islas Vírgenes de EE. UU.- Hilton amplía su presencia en el Caribe con la apertura de Hampton by Hilton St. Thomas, su primer hotel en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. La nueva propiedad de 126 habitaciones está ubicada frente al Havensight Mall y ofrece vistas privilegiadas a Long Bay.

Este hito marca la llegada de la reconocida hospitalidad “Hamptonality” a un nuevo destino insular, con servicios pensados para viajeros de negocios y turistas. El hotel incluye desayuno caliente gratuito, ropa de cama de alta calidad, gimnasio, piscina, espacios para eventos y el bar-lounge The Helm, abierto al público y con vista al puerto.

Diseño caribeño y compromiso local

Operado por Hotel Equities y propiedad de Haven Development, el hotel presenta una decoración moderna inspirada en los colores del Caribe. Además, se ha comprometido con el desarrollo comunitario mediante apoyo a organizaciones benéficas locales y contribuciones al Departamento de Educación de las Islas Vírgenes.

La ubicación estratégica del hotel lo convierte en una opción ideal para cruceristas y visitantes, con atracciones cercanas como Charlotte Amalie (2,4 km), el Aeropuerto Cyril E. King (6,6 km) y la playa Magens Bay (7,2 km).

Expansión regional y beneficios Hilton Honors

Hampton by Hilton cuenta con más de 3.100 propiedades en 43 países y continúa su expansión en el Caribe y América Latina, donde ya opera 65 hoteles y proyecta 25 más. Los huéspedes pueden acceder a beneficios exclusivos a través del programa Hilton Honors, como descuentos, Wi-Fi gratuito y opciones de pago flexibles.