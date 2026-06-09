Hard Rock Hotel Riviera Maya anuncia la tercera edición del Summer Like Heaven en el Caribe Mexicano

Directivos de la cadena hotelera confirmaron que el evento busca transformar las vacaciones tradicionales en vivencias memorables mediante actividades de bienestar y propuestas culinarias internacionales.
Sabor y música se unen en el Summer Like Heaven para adultos en la Riviera Maya
• El complejo turístico Hard Rock Hotel Riviera Maya acogerá del 2 al 26 de julio la tercera edición de su reconocido programa de entretenimiento y alta cocina para mayores de edad.
Durante veinticinco días, los huéspedes que reserven su estancia en esta sección tendrán acceso completo a una agenda enfocada en sorprenderlos diariamente. La programación abarca activaciones especiales, entretenimiento temático, actividades de bienestar, fiestas y espectáculos que complementan la oferta regular de todo incluido de la propiedad turística.
Pilares del evento: Alta cocina y entretenimiento
La gastronomía se posiciona como uno de los pilares esenciales de la festividad veraniega. Los organizadores confirmaron la participación de reconocidos chefs y especialistas culinarios que ofrecerán cenas especiales y propuestas interactivas orientadas a descubrir nuevos sabores sin necesidad de salir de las instalaciones del hotel. De forma simultánea, la música y el entretenimiento mantendrán un rol protagónico, adaptándose a la identidad del resort para asegurar espacios de descanso y diversión en un entorno premium.
El director para América Latina de RCD Hotels, Leonel Reyes, en representación de la cadena detrás de los Hard Rock Hotels An-All Inclusive Experience, explicó en tercera persona que la iniciativa nació con el firme objetivo de ofrecer una alternativa superior a las vacaciones tradicionales, permitiendo que los asistentes disfruten de espectáculos únicos y regresen a sus hogares con recuerdos permanentes. El directivo precisó en tercera persona que los viajeros de toda Latinoamérica pueden efectuar sus reservas durante las fechas del festival sin incurrir en costos adicionales, debido a que las actividades forman parte integral del paquete de servicios del hotel. Asimismo, el ejecutivo aclaró en tercera persona que la agenda está estructurada para que cualquier huésped disfrute de la experiencia independientemente de la duración de su estancia, ya sea por tres, cinco o más noches, en vista de que cada semana se renovarán los invitados especiales y los espectáculos.
Infraestructura en el Caribe Mexicano
El hotel sede se ha consolidado como una de las propiedades hoteleras más completas de la zona costera de México debido a su balance de hospitalidad, amplias infraestructuras, playas de aguas cristalinas y oferta de restaurantes temáticos. La tercera edición de este programa especial tiene la finalidad de potenciar dichos atributos, transformando el área exclusiva para adultos en un escenario donde conviven la cultura culinaria y las artes escénicas.
Servicios e instalaciones disponibles:
• Acceso a piscinas exclusivas y bares dentro del sector Heaven.
• Restaurantes de especialidad con menús internacionales.
• Espacios dedicados al bienestar y tratamientos de desconexión.
• Playas privadas de aguas cristalinas dentro del complejo del resort.
Adicionalmente a los acontecimientos propios del festival, los usuarios mantendrán la facultad de aprovechar la totalidad de los servicios comunes de la propiedad, que da cobertura tanto a parejas como a grupos de amigos en busca de descanso. Mediante este esquema, el proyecto turístico se proyecta nuevamente como uno de los atractivos principales del verano del hemisferio norte para el mercado de viajeros latinoamericanos.
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