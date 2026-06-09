Hard Rock Hotel Riviera Maya anuncia la tercera edición del Summer Like Heaven en el Caribe Mexicano

Adicionalmente a los acontecimientos propios del festival, los usuarios mantendrán la facultad de aprovechar la totalidad de los servicios comunes de la propiedad, que da cobertura tanto a parejas como a grupos de amigos en busca de descanso. Mediante este esquema, el proyecto turístico se proyecta nuevamente como uno de los atractivos principales del verano del hemisferio norte para el mercado de viajeros latinoamericanos.

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