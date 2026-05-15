Hard Rock Hotels An-All Inclusive Experience conmemorará el Mes Pride con actividades por la diversidad

A través de la colaboración con el movimiento Grupo Cancún Pride, la marca busca fomentar el respeto, la visibilidad y la conversación en torno a los derechos de la comunidad LGBTQIA+.
Campaña Love Out Loud llega a Hard Rock Hotels An-All Inclusive Experience para celebrar el orgullo
• Los resorts de la cadena en Cancún, Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos y Punta Cana desarrollarán la campaña global Love Out Loud durante el mes de junio.
(15/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los resorts de Hard Rock Hotels An-All Inclusive Experience localizados en Cancún, Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos y Punta Cana implementarán un programa global de actividades con motivo del Mes del Orgullo. La iniciativa se desarrollará bajo el nombre de ‘LOVE OUT LOUD’, una campaña institucional que busca promover la música, la inclusión y la libertad individual en las dependencias de la cadena hotelera, sumando eventos, presentaciones en vivo, fiestas y espacios de conversación orientados a celebrar la diversidad de manera auténtica.
De acuerdo con Leonel Reyes, director para América Latina de la cadena detrás de los Hard Rock Hotels An-All Inclusive Experience, las propiedades ofrecerán una agenda de espectáculos durante junio centrada en el poder de la música como vehículo para incentivar la diversidad. Las actividades conmemorativas se iniciaron formalmente en el mes de mayo en el Hard Rock Hotel Cancun, establecimiento que por tercer año consecutivo se integró como aliado del Grupo Cancún Pride. Esta agrupación, liderada por Linger Méndez, realizó un encuentro que reunió a representantes del sector turístico, empresarios y artistas en el Caribe mexicano.
Activismo musical e historia en el Tour de Memorabilia
Como parte de la propuesta para esta temporada, los complejos turísticos de la marca dispondrán del ‘Tour de Memorabilia Pride Month’. Esta exhibición histórica y cultural estará accesible en los hoteles de Cancún, Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos y Punta Cana, mostrando objetos icónicos y piezas originales de artistas que han contribuido a la visibilización de mensajes de autoaceptación, respeto y libertad. El recorrido por los pasillos de los hoteles incluirá referencias a figuras de la música global como Elton John, Madonna, Miley Cyrus, Katy Perry, Taylor Swift, Christina Aguilera y Shakira.
Asimismo, la experiencia para los huéspedes se extenderá al interior de las habitaciones mediante el programa Sound of Your Stay. Este servicio técnico facilitará el préstamo de tornamesas y discos de vinilo correspondientes a producciones de creadores musicales icónicos de la comunidad LGBTQIA+, complementado con una selección de listas de reproducción especialmente curadas para el periodo del Pride.
Compromiso institucional permanente
La estrategia de la cadena hotelera contempla la extensión de las políticas de inclusión más allá de las festividades del mes de junio. Con este propósito, la administración corporativa contempla la ejecución de iniciativas permanentes a lo largo de todo el año, que abarcan desde capacitaciones técnicas en perspectiva de género para el personal hasta la estructuración de normativas internas enfocadas en el establecimiento de espacios de trabajo equitativos. A través de la campaña ‘LOVE OUT LOUD’, la empresa busca consolidar la hospitalidad hotelera como un canal de expresión para la autenticidad y los valores corporativos con propósito de la marca.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Empleos Panamá impulsa nuevas vacantes laborales en diversas provincias del país
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *