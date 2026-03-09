Hard Rock Hotels y Coca-Cola lanzan serie sobre mujeres en la industria musical

Alianza global busca visibilizar el liderazgo femenino dentro de la industria musical

• La colaboración entre Hard Rock y Coca-Cola destaca las historias de seis líderes globales, desde productoras hasta directivas, que han impulsado las carreras de grandes iconos del pop y el rock.

(09/Mar/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En conmemoración del Mes Internacional de la Mujer, Hard Rock Hotels y Coca-Cola anunciaron el lanzamiento de ‘Women Empower’, una serie de seis microdocumentales diseñados para visibilizar el impacto de las mujeres en la industria musical. Este proyecto surge como una respuesta a la baja representatividad femenina en el sector, la cual se estima en apenas un 5% de participación global.

La iniciativa forma parte de una alianza estratégica entre ambas marcas que contempla diversas actividades durante el mes de marzo. El objetivo central es celebrar los procesos creativos, retos y logros de perfiles femeninos que han marcado una diferencia significativa tanto en el escenario como detrás de él, reafirmando el compromiso de ambas compañías con el empoderamiento y la equidad en los espacios sociales y profesionales.

Protagonistas de la serie Women Empower

La producción destaca la trayectoria de seis mujeres con perfiles internacionales:

• Janelle Abraham: Directora y productora de cine de Trinidad y Tobago, reconocida por su trabajo en videos musicales para artistas de alto perfil.

• Kat Luna: Cantautora cubanoamericana con una carrera consolidada tras su paso por programas de talento como The Voice y American Idol.

• Minami: Artista integral de origen japonés, destacada como compositora, bailarina y cantante.

• Claire Murphy: Técnica de guitarras inglesa con una extensa experiencia en el montaje y soporte técnico de grandes giras.

• Mayna Nevarez: Fundadora de Nevarez Communications y representante de figuras como Carlos Vives y Daddy Yankee.

• Wendy Ong: Copresidenta de TaP Music, pieza fundamental en las carreras de estrellas globales como Lana del Rey y Dua Lipa.

Declaraciones de los aliados estratégicos

Leonel Reyes, director para América Latina de la cadena detrás de Hard Rock Hotels An All-Inclusive Experience, manifestó el orgullo de la organización al formar parte de este proyecto liderado por Hard Rock Internacional. Según Reyes, la serie no solo reconoce el rol actual de las mujeres, sino que busca incentivar a nuevas generaciones a integrarse a los diversos roles de la industria musical.

Por su parte, Tara Rowland, directora de Marketing de Clientes en The Coca-Cola Company, resaltó el valor de las alianzas con propósito. Rowland señaló que la colaboración permite destacar a quienes marcan el rumbo de la cultura y el progreso, ofreciendo al público experiencias memorables que celebran la creatividad a través de ediciones especiales.

Los capítulos de ‘Women Empower’ serán distribuidos de manera progresiva durante el mes de marzo a través de los canales digitales oficiales de ambas empresas, permitiendo un acceso cercano a las historias de inspiración y éxito de estas líderes.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: