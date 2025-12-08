Hilton Honors Adventures expande la lealtad de Hilton al mar con alianza exclusiva con Explora Journeys

Hilton y Explora Journeys lanzan Hilton Honors Adventures para Viajes de Lujo en el Océano

• La colaboración introduce a los viajeros al concepto de The Ocean State of Mind, ofreciendo itinerarios inmersivos por el Mediterráneo, el Caribe y otras regiones a bordo de la flota de ultra lujo de la marca del Grupo MSC.

Hilton y Explora Journeys, la marca de viajes en el océano ultra elegantes y de propiedad privada del Grupo MSC, anunciaron hoy una colaboración exclusiva. Como parte de esta nueva oferta de viajes, Hilton introduce Hilton Honors Adventures, una extensión de su galardonado programa de lealtad, la cual se enfocará en experiencias de viaje inmersivas y orientadas a la aventura.

Para el verano de 2026, los más de 235 millones de miembros de Hilton Honors podrán soñar, reservar, ganar y canjear sus puntos para zarpar a bordo de los viajes de Explora Journeys. Esta marca es la nueva división de lujo del Grupo MSC, con dos barcos en operación y una flota proyectada de seis para el año 2028. Los viajes disponibles abarcarán desde el Mediterráneo hasta el norte de Europa, el Caribe y Centroamérica.

Experiencias inmersivas y el Ocean State of Mind

Explora Journeys ofrece una visión moderna del viaje en el océano, definida por suites espaciosas, gastronomía curada y recorridos transformadores, anclados en su filosofía The Ocean State of Mind.

Anna Nash, presidenta de Explora Journeys, comentó que la alianza une a dos marcas comprometidas con la conexión significativa y el descubrimiento profundo, buscando crear momentos que fluyan de manera natural y que estén guiados por el bienestar de los huéspedes.

Por su parte, Chris Silcock, presidente de marcas globales y servicios comerciales de Hilton, señaló que esta asociación es el momento perfecto para lanzar Hilton Honors Adventures, presentando nuevas maneras para que los miembros descubran destinos icónicos y joyas ocultas alrededor del mundo, tanto en tierra como en el mar.

Esta expansión del programa de lealtad también incluirá la alianza exclusiva de Hilton con el proveedor de hospitalidad al aire libre AutoCamp, ampliando las posibilidades de ganar y canjear puntos por estadías significativas. Los miembros de Hilton Honors continuarán disfrutando de flexibilidad y beneficios incomparables en las 9.000 propiedades de Hilton.

Oferta especial de vista previa y destinos

La alianza busca capitalizar el crecimiento de los viajes en el océano, ofreciendo experiencias sin prisa e inmersivas. Explora Journeys ofrece itinerarios cuidadosamente curados que dan tiempo generoso en cada destino e invitan al descubrimiento a través de la cultura y encuentros significativos.

Entre los destinos codiciados que los miembros de Hilton Honors podrán explorar se encuentran:

• El Mediterráneo: Islas bañadas por el sol y puertos históricos.

• Norte de Europa, Islandia y Groenlandia: Fiordos majestuosos y dramáticos paisajes nórdicos.

• El Caribe y Centroamérica: Ritmo isleño, mares turquesa y el icónico Canal de Panamá.

• El Mar Rojo y la Península Arábiga: Culturas antiguas y elegancia contemporánea.

• Alaska, Canadá y la Costa del Pacífico: Naturaleza prístina y vibrantes pueblos costeros.

• Asia: Ciudades dinámicas y tradiciones (con viajes a Japón desde 2027).

Para celebrar el anuncio de la alianza de Hilton con Explora Journeys, desde ahora y hasta el 7 de junio de 2026, los miembros de Hilton Honors pueden participar en una oferta de vista previa por tiempo limitado. Esta incluye 100.000 puntos Hilton Honors de bonificación por suite y hasta 400 dólares o euros en Journey Experience Credits (JEC) en una colección curada de 16 itinerarios, o 200 en crédito para los demás viajes. Estos créditos pueden canjearse por experiencias a bordo como gastronomía, catas de vino o tratamientos de spa.

Los viajeros interesados pueden inscribirse en el programa Hilton Honors de manera gratuita en línea.