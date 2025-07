Hilton lanza Spark by Hilton Ponce en 2025, marcando el debut de su marca premium economy en el Caribe

Hilton expande su portafolio con Spark by Hilton Ponce, previsto para abrir en 2025

El nuevo hotel Spark by Hilton Ponce forma parte del ambicioso plan de expansión de Hilton en Puerto Rico y la región latinoamericana.

(15/Jul/2025 – web – Panama24Horas) Puerto Rico – EE.UU.- Hilton anunció oficialmente la firma del acuerdo para inaugurar Spark by Hilton Ponce, un hito estratégico que representa la llegada de su innovadora propuesta premium economy al Caribe y América Latina. La propiedad, prevista para abrir sus puertas a finales de 2025, será gestionada por HI Development P.R. Corp. y pertenece a Ponce Resorts Inc.

Ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Ponce y la Autopista 52, Spark by Hilton Ponce ofrecerá alojamiento de calidad a precios accesibles, con 120 habitaciones, piscina al aire libre, espacios sociales versátiles, desayuno de cortesía y servicios diseñados para la comodidad esencial del huésped moderno.

Pablo Maturana, vicepresidente de desarrollo de Hilton para el Caribe y América Latina, celebró el anuncio como “una redefinición del segmento económico premium” que combina valor, consistencia y eficiencia operativa. “Este hito marca el comienzo de futuras aperturas en la región, consolidando nuestra estrategia de expansión y compromiso con los viajeros”, afirmó.

Por su parte, Miguel Vega, presidente de HI Development P.R. Corp., expresó su entusiasmo por sumar esta nueva marca al portafolio hotelero local, destacando la oportunidad que representa para posicionar a Ponce como epicentro de turismo económico de alto estándar.

Con más de 160 hoteles abiertos globalmente en menos de un año desde su creación, Spark by Hilton avanza con una cartera que supera las 190 propiedades en desarrollo. Su llegada a Ponce forma parte del plan de Hilton para duplicar su presencia en Puerto Rico en los próximos cuatro años y fortalecer su red de más de 290 hoteles en América Latina y el Caribe.

Los huéspedes podrán disfrutar de los beneficios del programa de fidelidad Hilton Honors, accediendo a experiencias personalizadas dentro de esta nueva apuesta hotelera que prioriza la practicidad con un toque contemporáneo.