Hilton lanza tarifas de Black Friday en toda América

(16/Nov/2023 – web) LatAm.- Desde Latinoamérica y México hasta Nueva York y Las Vegas, los hoteles Hilton de las Américas presentan sus mejores tarifas este año para la temporada de Black Friday en una gran variedad de hoteles familiares y de ocio, reconocidos por sus servicios galardonados, parques acuáticos, campos de golf profesionales y mucho más.

A continuación podrás conocer las principales propuestas disponibles para la temporada y destinos con increíbles descuentos.

Estados Unidos

Virgin Hotels Las Vegas, Curio Collection by Hilton (Las Vegas): Este Black Friday, Virgin Hotels Las Vegas, Curio Collection by Hilton ofrece habitaciones modernas, diez restaurantes para grupos, incluido Nobu. Una amplia piscina con elegantes asientos y ambiente de Mykonos, cabañas VIP y mucho más:

• Oferta: 40% de descuento sobre la mejor tarifa disponible

• Plazo de reserva: 20 de noviembre – 5 de diciembre de 2023

• Periodo de viaje: 20 de noviembre de 2023 – 31 de diciembre de 2024

Hilton Orlando (Orlando, FL): Hilton Orlando, socio de SeaWorld® Orlando y Universal Orlando Resort, ofrece ventajas exclusivas en el parque, además de siete restaurantes, spa de servicio completo, varias piscinas con tobogán acuático y río lento, además de un Lobby Bar renovado y una decoración chic modernizada tras una importante renovación de su lobby en otoño de 2022. Este Black Friday, el complejo ofrece:

• Oferta: 15% de descuento en la mejor tarifa disponible y 50% de descuento en el cargo del resort

• Plazo de reserva: Del 20 de noviembre al 1 de diciembre de 2023

• Periodo de viaje: Seleccionar fechas para diciembre de 2023 – 2024

• Cómo reservar: Utilizando el código «P4» o el nombre SRP Ofertas Especiales ORLOC

Hilton Anaheim (Anaheim, CA): Hilton Anaheim, el hotel más grande del condado de Orange, es un hotel oficial Disney Good Neighbor® con habitaciones exclusivas con vistas privadas a Disney® y a los fuegos artificiales, piscina al aire libre, toboganes acuáticos, gimnasio, cenas y cócteles orgánicos en Mix Restaurant y Mix Lounge, parque de atracciones y ventajas en el estadio de los Angels. Este Black Friday, el hotel ofrece:

• Oferta: 50% de descuento con tarifas a partir de $110/noche

• Plazo de reserva: 20 de noviembre – 27 de noviembre de 2023

• Periodo de viaje: 20 de noviembre de 2023 – 31 de marzo de 2024

• Cómo reservar: Código «HPPAP2

Embassy Suites by Hilton Austin Downtown South Congress (Austin, TX): En medio de vistas panorámicas del horizonte de Austin con una piscina cubierta junto al lago Lady Bird y el puente Congress Avenue, y Music Row que ofrece restaurantes, tiendas y locales de música ecléctica. La oferta de Black Friday de Embassy Suites by Hilton Austin Downtown South Congress incluye:

• Oferta: Hasta un 30% de descuento en la compra anticipada con tarifas a partir de $139/noche

• Periodo de reserva: 24 de noviembre – 27 de noviembre de 2023

• Periodo de viaje: 1 de diciembre de 2023 – 31 de marzo de 2024

• Cómo reservar: con el código «H2A»

Caribe

Hilton Ponce Golf & Casino Resort (Puerto Rico): Resort frente al mar Caribe con dos piscinas al aire libre, zona de chorros de agua, zona de juegos para niños, minigolf, pistas de tenis, casino, campo de golf, catedrales cercanas y mucho más. Hilton Ponce Golf & Casino Resort ofrece lo siguiente este Black Friday:

• Oferta: 20% de descuento en la mejor tarifa disponible con una estancia mínima de dos noches, desayuno continental para dos adultos y dos niños menores de 5 años.

• Plazo de reserva: 24 de noviembre – 27 de noviembre de 2023

• Periodo de viaje: Del 6 de enero al 30 de junio de 2024

• Cómo reservar: con el código «BF2024»

México

Hilton Los Cabos (Los Cabos, MX): Con vistas al Mar de Cortés y acceso directo a una playa protegida por una bahía en Los Cabos, Hilton Los Cabos cuenta con acceso a cuatro campos de golf de renombre mundial, incluyendo Cabo del Sol diseñado por Jack Nicklaus, Enclave Beach Club, siete restaurantes, cuatro piscinas frente al mar, spa junto a la playa y excursiones que van desde paseos en camello hasta en vela. Este Black Friday, el complejo ofrece:

Oferta: Hasta un 35% de descuento en el alojamiento y $100 de crédito en el complejo. Se aplican las fechas de exclusión

Plazo de reserva: Del 20 de noviembre al 15 de diciembre de 2023

Periodo de viaje: 1 de enero – 30 de septiembre de 2024

Conrad Punta de Mita (Punta Mita, MX): Dentro de la exclusiva comunidad cerrada de Punta de Mita, los huéspedes pueden disfrutar de servicios de conserjería personal en sus suites con duchas al aire libre y piscinas de inmersión con vistas al Océano Pacífico, tres piscinas al aire libre y seis conceptos gastronómicos frente al mar, incluyendo un Agave Studio en las instalaciones con más de 100 tequilas y mezcales diferentes. El hotel también ofrece pistas de pickleball en medio de un exuberante paisaje tropical, terapias de bienestar históricas y acceso directo a actividades terrestres y acuáticas en las playas de Riviera Nayarit. Este Black Friday, el hotel ofrece:

Oferta: Hasta un 40% de descuento en la estancia con tarifas a partir de $399/noche

Periodo de reserva: Del 20 de noviembre al 15 de diciembre de 2023

Periodo de viaje: Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024

Latinoamérica

Hoteles Hilton en Colombia y Brasil: Hilton Cartagena, Hilton Bogotá, Hilton Bogotá Corferias, Hilton Santa Marta, Hilton Garden Inn Santa Marta, Hilton Garden Inn Barranquilla, Hilton Sao Paulo Morumbi, Hilton Rio de Janeiro Copacabana, Hilton Barra Rio de Janeiro, Almenat Tapestry Collection by Hilton, Canopy by Hilton Sao Paulo Jardins and Hilton Porto Alegre.

Oferta: Ahorre hasta un 35% en la tarifa de alojamiento y desayuno, a partir de $70/noche

Plazo de reserva: Del 16 al 29 de noviembre de 2023

Periodo de viaje: 16 de noviembre de 2023 – 31 de noviembre de 2024

Canadá

Hilton Mississauga Meadowvale (Ontario, Canadá): El Hilton Mississauga Meadowvale cuenta con cuatro acres de jardines, piscinas climatizadas al aire libre, acceso cercano al Lionhead Golf and Country Club, así como a los vibrantes comercios y restaurantes del histórico barrio de Streetsville. Este Black Friday, el hotel ofrece:

• Oferta: 30% de descuento en la mejor tarifa disponible a partir de 149 CAD con late check-out y aparcamiento gratuito para un vehículo por habitación.

• Plazo de reserva: 24 de noviembre – 27 de noviembre de 2023

• Periodo de viaje: 1 de diciembre de 2023 – 30 de abril de 2024

• Cómo reservar: con el código «BLKFRD

