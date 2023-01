Hotel El Globo, el enclave de negocios y estilo de vida en el corazón de Montevideo

(9/Ene/2023 – web) Montevideo, Uruguay.- El 2023 será el año en dónde el legendario hotel El Globo construido en 1886 y ubicado en el corazón de la Ciudad Vieja frente al puerto internacional de Montevideo, recupere su valor histórico y se transforme en el corazón del nuevo Distrito El Globo, el enclave de negocios y estilo de vida para toda la región.

El Distrito El Globo es una innovadora propuesta de negocios y estilo de vida que busca recuperar el esplendor de la Ciudad Vieja de Montevideo. Con una inversión de más de 26MM y 10.000m2, tendrá su epicentro en El Globo, el esplendoroso hotel que está siendo remodelado respetando el patrimonio histórico. Su ubicación estratégica lo convierte en la perfecta entrada al Uruguay desde el puerto, devolviéndole el esplendor y enalteciendo la imagen de Montevideo.

Como otras grandes ciudades mundiales, Montevideo se suma a la tendencia de recuperar los cascos históricos para dar lugar a un nuevo concepto urbanístico que fusiona los negocios con el buen vivir.

El Globo, el antiguo hotel, se presenta como el corazón del futuro centro de negocios y networking, respetando su centenaria fisionomía que recupera lo mejor de la historia llevándolo al futuro. Las obras incluyen la restauración de la fachada, con la conservación de su estilo arquitectónico único y su gracia de fines del siglo XIX, ensamblada en un diseño moderno que responde a un concepto de comunidad, plataforma de negocios y espíritu emprendedor. Esta identidad se proyecta con ambientes amplios. Esta identidad se proyecta con ambientes amplios y funcionales, con espacios de coworking, de hotel, amenities, restaurante y un rooftop bar.

“Hace más de 10 años que nuestro grupo desarrolla inversiones aquí en Uruguay, y no hubo una vez que no pensara en lo lindo que es ciudad vieja y en su potencial y en la falta que hace un lugar donde uno pueda llegar, desembarcar, tener reuniones de trabajo, comer rico y porque no acceder a un contenido cultural de clase mundial como sucede por ejemplo con Soho House en Meatpacking district de NY. En su lugar encontraba un edificio a punto de caerse, que tenía un simbolismo que iba en contra del empuje y avance que ha tenido Uruguay en las últimas dos décadas”, detalla Valentín Bueno, CEO del Grupo inversor SWI.

Distrito El Globo está impulsado por Uruway, la plataforma del Grupo SWI cuya propuesta se centra en colaborar en la llegada de inversores mediante una gestión simplificada, digital y personalizada.

Vía amma creative