Hotel Sánha Plus registra ocupación promedio del 63,43% en octubre

• Durante la semana de receso la propiedad registró una ocupación mayor a la del destino, registrando el 81,79% de ocupación

(10/Nov/2021 – web) Santa Marta, Magdalena, Colombia.- Sánha Plus Hotel propiedad ubicada en Santa Marta, registró una ocupación promedio en octubre del 63,43%. Números que reflejan la recuperación que viene generándose en el sector hotelero en la capital del Magdalena.

De igual manera, la propiedad registró en la semana de receso que iba del 8 al 18 de octubre y muchos colombianos extendieron la misma a la semana del 24 de octubre. En la cual llegó a una ocupación del 81,79%, diez puntos porcentuales frente a lo registrado por el destino, que registró para el mismo periodo una ocupación del 70,77%.

«Para nosotros es de gran satisfacción ver como el sector de la hotelería se viene reactivando, después de estar en una crítica situación, como se venía atravesando. Para nosotros como parte de este segmento del turismo, contar con estas cifras tan favorables nos permite mirar el cierre de año y el 2022 como un periodo de plena recuperación», Afirma Carolina Ortega, Gerente General del Sánha Plus Hotel.

Sánha Plus Hotel, es una propiedad que cuenta con 97 habitaciones confortables para alojamiento, con ocupación sencilla, matrimonial, twin y triple. Las acomodaciones cuentan con aire acondicionado, Minibar, Servicio de lavandería, Internet wifi y tv. Además, el hotel tiene restaurante, Bar, 3 Salones con capacidad para 80 personas en Auditorio cada uno, Sala de televisión, Sala de Internet, Piscina para adultos, Piscina para niños, Spa y Gimnasio.

El hotel Ofrece una opción para el disfrute de la arena blanca y el mar azul que puede deleitarse en esta zona de Santa Marta, lo que le permitirá un excelente plan de relajación y descanso para sus visitantes.

«El Hotel Sánha Plus es un lugar donde el excelente servicio al cliente no es sólo una norma, es una forma de vida. A nosotros nos encanta lo que hacemos y lo demostramos. Por tal razón quien visite Santa Marta, encontrará que el personal del Sánha Plus realmente vive la regla simple y poderosa de ofrecer siempre más de lo que el cliente espera», añade Carolina.

Vía Shift Producción & Comunicación