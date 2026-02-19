Turismo interno y modelos todo incluido impulsan la hotelería panameña en 2026

Hotelería panameña se transforma ante el nuevo perfil del viajero local

• Expertos de Grand Decameron Panama analizan cómo la hotelería panameña se adapta a una demanda creciente de servicios todo incluido que permiten un mayor control presupuestario y comodidad familiar.

(19/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La hotelería panameña atraviesa un periodo de transformación impulsado por un cambio significativo en el perfil de los usuarios. En el actual ciclo de verano, el turismo interno muestra una tendencia hacia experiencias de viaje más prácticas, donde la comodidad, la desconexión rápida y la planificación eficiente se han vuelto prioridades fundamentales para los residentes.

Transformación en las preferencias de viaje

De acuerdo con análisis realizados por Grand Decameron Panama, A Trademark All Inclusive, se ha detectado que los viajeros locales prefieren actualmente las escapadas de fin de semana y las estadías cortas. Antonio Manfredonio, Gerente Comercial de la organización, explicó en tercera persona que el cliente actual busca optimizar su tiempo libre en destinos que reúnan descanso, entretenimiento y oferta gastronómica en un solo lugar, evitando traslados prolongados que compliquen su itinerario.

Esta evolución en la hotelería panameña también destaca el uso de las instalaciones hoteleras como escenarios para el denominado «turismo emocional». La celebración de aniversarios, cumpleaños y reuniones familiares en estos complejos confirma una inclinación hacia experiencias personalizadas y con valor agregado.

Consolidación del modelo todo incluido

En este entorno de cambios, el modelo «todo incluido» se ha fortalecido como una de las alternativas más competitivas dentro de la hotelería panameña. Esta modalidad permite a los usuarios gestionar sus presupuestos de forma más rigurosa, accediendo a una oferta diversa de servicios sin enfrentar costos inesperados durante su estancia.

La temporada de 2026 también evidencia un incremento en la solicitud de actividades vinculadas al bienestar y al aire libre, diseñadas para todas las edades. Este fenómeno refuerza el auge del turismo multigeneracional, donde familias completas buscan opciones que satisfagan tanto a niños como a adultos mayores.

Impacto en la economía local

Desde la administración de Decameron subrayan que esta dinámica no solo beneficia la recuperación del sector, sino que incentiva el redescubrimiento de los destinos nacionales. El nuevo viajero, descrito como más informado y digital, está orientando el mercado hacia una oferta que combine la infraestructura tradicional con propuestas modernas de valor, impulsando así el crecimiento sostenido de la industria turística en Panamá.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: