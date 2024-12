Hoteles Hilton redefinen las celebraciones navideñas y de Año Nuevo en las Américas

Fiestas inolvidables en Hilton: desde Santa Claus en helicóptero hasta carnavales venecianos

Hilton transforma las festividades de fin de año con experiencias exclusivas, desde carnavales temáticos en Cancún hasta fuegos artificiales en Copacabana.

(13/Dic/2024 – web Panama24Horas) LatAm.- Según el Informe de Tendencias de Hilton para 2025, los viajeros están priorizando experiencias equilibradas que les permitan desconectarse, mientras disfrutan de actividades que hagan de cada viaje algo inolvidable. Por eso, para esta temporada festiva, los hoteles Hilton en las Américas traen experiencias únicas para toda la familia.

Hilton ofrece una amplia variedad de experiencias para que los viajeros puedan disfrutar de estas fechas especiales y dar la bienvenida al nuevo año.

La extraordinaria llegada de Santa Claus en helicóptero a Los Cabos

Los Cabos, México

Esta temporada navideña se vivirá la magia de Los Cabos en el Hilton Los Cabos. Las festividades del resort se celebran con un fondo de elegantes vistas frente al mar, donde el encanto se fusiona a la perfección con el espíritu navideño.

La magia de la temporada cobra vida con eventos especiales diseñados para deleitar a todos los huéspedes. ¿Uno de los momentos más destacados? ¡La llegada especial de Santa Claus en helicóptero! Los huéspedes podrán observar cómo el cielo se llena de luz, creando un recuerdo que será atesorado tanto por niños como por adultos.

Exhibición de fuegos artificiales de Año Nuevo en Copacabana

Rio de Janeiro, Brasil

Para celebrar el Año Nuevo con vistas exclusivas de la famosa exhibición de fuegos artificiales de Copacabana los viajeros podrán visitar el Hilton Rio de Janeiro Copacabana. El hotel da la opción de elegir entre la fiesta de Nochevieja en el restaurante Clarice y el Bar Clarí en el cuarto piso, o una fiesta de cócteles en el Isabel Lounge en la azotea del edificio más alto de Copacabana.

La celebración en el restaurante Clarice incluirá un buffet especial con barra libre. Después de la cena, la fiesta continúa con atracciones especiales y un DJ en vivo en el Bar Clarí. La fiesta de cócteles en el Isabel Lounge contará con una bebida especial del chef ejecutivo Pablo Ferreyra, barra libre y DJ. Los huéspedes con habitaciones con vista al mar también podrán ver los fuegos artificiales de Copacabana desde su habitación.

Celebración del carnaval veneciano para Año Nuevo en el Caribe

Cancún, México

¡Los visitantes del Hilton Cancun Mar Caribe All-Inclusive Resort entrarán en el encanto de un carnaval veneciano! También disfrutarán de un día lleno de espectáculos cautivadores, vibrante entretenimiento en vivo, y música de un DJ junto a la piscina. Al finalizar el día, la emoción aumenta con sorpresas especiales que culminan con un espectáculo de fuegos artificiales a medianoche. ¡Será una noche inolvidable para dar la bienvenida al nuevo año!

Una Navidad inspirada en Marilyn Monroe

Coronado, California, Estados Unidos

Apreciado por antiguos huéspedes como Marilyn Monroe, el Hotel del Coronado, Curio Collection by Hilton invita a sus visitantes a adentrarse en el esplendor del viejo Hollywood y celebrar el legado cinematográfico del resort. En honor al 65º aniversario del papel más famoso de Marilyn, Some Like It Hot, que fue filmado en el hotel, la temática navideña de este año será un tributo a la edad dorada de Hollywood, con una decoración inspirada en Marilyn y árboles de Navidad repletos de diamantes y perlas.

Entre las tradiciones más preciadas se encuentran la pista de hielo frente al mar, el Frostbite Lounge junto a la pista y el maravilloso espectáculo de luces All That Jazz. El paquete Fire & Ice incluye una fogata privada en la playa para hacer s’mores, un conserje navideño asignado y más.

La estación de esquí de ensueño del país de las maravillas invernal

Park City, Utah, Estados Unidos

Waldorf Astoria Park City, el único hotel con acceso directo a Park City Mountain, la estación de esquí más grande del país se encuentra a pasos del teleférico Frostwood Gondola. Esta atracción lleva a los huéspedes a través de 2.954 hectáreas de paraíso alpino con más de 300 senderos y 16 opciones gastronómicas en la montaña.

Para disfrutar más tiempo junto a las chimeneas en todas las habitaciones, los huéspedes cuentan con un guardaesquís y mayordomos de esquí que se encargan de todas las necesidades del equipo y de la entrega de material en la habitación. En el interior, los huéspedes se sienten transportados a un chalet austriaco a través de la arquitectura y las vistas dignas de una postal de las montañas de Wasatch Range.

Los visitantes más pequeños pueden viajar en el tiempo a la era minera de Park City con la experiencia Little Miners Camp, que transforma su habitación con una tienda tipi, animales de peluche, linternas y más.

El lugar perfecto para disfrutar del sol caribeño

Noord, Aruba

¡Este invierno los visitantes podrán escapar del frío alojándose en el impresionante Embassy Suites by Hilton Aruba Resort! Para endulzar la temporada navideña, Embassy Suites Aruba también ofrece un paquete familiar único llamado Fun in the Sun, creado con todos los ingredientes perfectos para unas vacaciones familiares inolvidables. El paquete incluye alojamiento en amplias suites, desayuno a la carta, bebidas y refrigerios por la tarde, y una excursión familiar en velero con almuerzo incluido.

Extravagancia de Año Nuevo

Bridgetown, Barbados

Para quienes desean recibir el 2025 con la arena entre los pies, pueden disfrutar de una gran fiesta de fin de año en Hilton Barbados Resort en el Water’s Edge Beach Bar. El evento incluirá happy hour y cena junto al mar, seguido de aperitivos ligeros y baile con un DJ en vivo para dar la bienvenida al nuevo año.

Fiesta de Año Nuevo en Río de Janeiro

Río de Janeiro, Brasil

Las celebraciones de Año Nuevo en Hilton Barra Rio de Janeiro contarán con un buffet completo creado por el chef Felipe Moreira. La fiesta también incluirá barra libre, una banda en vivo y un DJ. Para terminar la noche, los huéspedes podrán admirar los increíbles fuegos artificiales. Si los visitantes desean continuar con la celebración el día de Año Nuevo pueden disfrutar de un plato tradicional brasileño: la feijoada brasileña, y los tambores de la Escuela de Samba Vila Isabel en el restaurante Abelardo.