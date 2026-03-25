Hyatt integra a Bahía Príncipe en su programa World of Hyatt con 20 nuevos resorts

Miembros de World of Hyatt ya pueden ganar puntos en resorts Bahía Príncipe

• La cadena Hyatt anunció la incorporación de más de 20 resorts de Bahía Príncipe a su programa de lealtad, sumando 12,000 habitaciones en destinos clave de República Dominicana, México, Jamaica y España.

(25/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- Hyatt Hotels Corporation anunció que los miembros de su programa de lealtad, World of Hyatt, ya pueden ganar y canjear puntos en las propiedades participantes de Bahía Príncipe Hotels & Resorts. Esta integración suma aproximadamente 12,000 habitaciones distribuidas en más de 20 resorts ubicados en República Dominicana, México, Jamaica y España, consolidando la presencia de la marca en mercados vacacionales de alta demanda.

Alianza estratégica y expansión de Inclusive Collection

Este hito representa un avance significativo en la joint venture estratégica entre Hyatt y Grupo Piñero, propietario de la marca Bahía Príncipe. Con esta incorporación, la cadena española se convierte en la novena marca de la Inclusive Collection de Hyatt, permitiendo a los más de 63 millones de miembros del programa acceder a experiencias todo incluido bajo una estructura de beneficios globales.

Javier Águila, Presidente de la Inclusive Collection de Hyatt, destacó que esta unión ofrece a los miembros más formas de disfrutar destinos privilegiados, ya sea en viajes familiares o escapadas solo para adultos. Por su parte, Julio Pérez, CEO de Bahía Príncipe Hotels & Resorts, señaló que la integración coincide con un proceso de rebranding de sus propiedades en dos segmentos: Bahía Príncipe Escape (solo adultos) y Bahía Príncipe Explore (familias y grupos).

Beneficios y promociones de lanzamiento

Para celebrar este nuevo capítulo, los miembros del programa podrán obtener el doble de puntos en estancias calificadas dentro de los resorts participantes. El periodo de registro para esta promoción limitada se extiende del 24 de marzo al 30 de mayo de 2026, para viajes que se completen entre el 1 de abril y el 30 de junio del presente año.

Entre los resorts destacados que se incorporan al portafolio de Hyatt se encuentran:

• Bahía Príncipe Explore Esmeralda y Legend (Punta Cana): Enfocados en la cultura local y el entretenimiento familiar temático.

• Bahía Príncipe Explore Akumal y Escape Tequila (Riviera Maya): Opciones que combinan golf de alto nivel y experiencias de bienestar solo para adultos.

• Bahía Príncipe Escape Tenerife (España): Un retiro sofisticado inspirado en la geología volcánica de las Islas Canarias.

Recompensas y fidelización

Los huéspedes podrán acumular 5 puntos base por cada dólar elegible gastado, además de obtener crédito para alcanzar niveles de élite y recompensas por hitos (Milestone Rewards). Asimismo, los titulares de tarjetas de crédito vinculadas al programa podrán maximizar su acumulación de puntos en estas nuevas ubicaciones, fortaleciendo la propuesta de valor de la compañía en el segmento de lujo y descanso.

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