Hyatt Regency Panamá City se consolida como hotel oficial del MACROFEST 2026

El Hyatt Regency Panamá City impulsa la agenda cultural y el turismo en Panamá

• Al cumplirse un año de su apertura, el hotel anuncia su integración formal como sede de uno de los encuentros culturales y musicales más importantes del país.

(06/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- A un año de haber iniciado operaciones en el mercado local, el Hyatt Regency Panamá City continúa consolidando su presencia en el país al anunciar su designación como Hotel Oficial de MACROFEST 2026. Este festival, reconocido como uno de los encuentros culturales y musicales más vibrantes de Panamá, se llevará a cabo los días 20 y 21 de marzo en Ciudad del Saber.

La integración del hotel a esta plataforma responde a una estrategia orientada a vincular la hospitalidad de alto estándar con iniciativas que dinamicen la vida cultural de la ciudad. Según Diego Andrade, gerente general del Hyatt Regency Panamá City, la organización se siente orgullosa de ser la casa de los artistas locales e internacionales, contribuyendo a proyectar a Panamá como un punto de encuentro cultural de referencia en la región.

Impacto en el sector turístico y económico

La participación de marcas hoteleras en eventos de gran magnitud trasciende el alojamiento convencional. En un contexto donde el turismo aporta más del 10% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, el respaldo del Hyatt Regency Panamá City a eventos como MACROFEST incide directamente en la ocupación hotelera y el consumo en comercios locales.

El hotel apuesta por un perfil de viajero que busca experiencias memorables y una conexión auténtica con el entorno. Esta visión se traduce en una relación activa con la comunidad y en el apoyo a espacios que fortalecen el atractivo de la capital panameña para visitantes nacionales y extranjeros.

Compromiso con el desarrollo cultural

Más allá de una colaboración puntual, el establecimiento busca ser parte activa de los espacios que proyectan la oferta panameña al mundo. Bajo el propósito de cuidar a las personas para que alcancen su mejor versión, el hotel integra el diseño contemporáneo y el servicio de calidad con la agenda cultural del país.

Con esta alianza, el Hyatt Regency Panamá City refuerza su posicionamiento como un actor relevante dentro del ecosistema turístico nacional, entendiendo la hospitalidad como un puente hacia el desarrollo cultural y económico de la sociedad panameña.

