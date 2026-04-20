Hyatt Regency Panamá City fortalece el sector hotelero con su ingreso a APATEL e ICCA

El hotel Hyatt Regency Panamá City anunció su incorporación a la red global ICCA y a la asociación local APATEL para fortalecer la competitividad de Panamá como destino de eventos.
Hyatt Regency Panamá City se integra a la red global ICCA para potenciar el turismo MICE
• Mediante su afiliación a organismos internacionales y locales, Hyatt Regency Panamá City busca atraer congresos de alto nivel y profesionalizar la industria de reuniones en el país.
(20/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un esfuerzo por consolidar al país como un centro regional estratégico para eventos internacionales, el hotel Hyatt Regency Panamá City anunció formalmente su incorporación a la International Congress and Convention Association (ICCA). Esta organización representa una de las redes de mayor relevancia global en la industria de reuniones, permitiendo que el hotel conecte directamente con destinos y organizadores de todo el mundo para potenciar el segmento MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones).
Fortalecimiento de alianzas locales e internacionales
Además de su proyección internacional con ICCA, el establecimiento formalizó su integración a la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL). Con esta doble afiliación, el hotel busca reforzar su participación en el crecimiento del sector hotelero local, alineándose con los estándares internacionales necesarios para atraer congresos de gran escala.
Diego Andrade Murtinho, gerente general de Hyatt Regency Panamá City, señaló que la hotelería en Panamá atraviesa una etapa de evolución. Según Andrade Murtinho, este proceso exige una mayor articulación entre los actores locales y una visión alineada con las exigencias del mercado global.
Impulso a la competitividad del destino
La estrategia adoptada por el hotel contribuye a la proyección de Panamá como un destino competitivo. A través de estas alianzas, Hyatt Regency Panamá City busca impulsar el intercambio de buenas prácticas y la profesionalización del sector. El objetivo final es desarrollar una oferta robusta que facilite la atracción de eventos de alto nivel, favoreciendo el desarrollo económico y la visibilidad del país en el mercado de congresos internacionales.
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