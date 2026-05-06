APATEL advierte riesgos por inseguridad en el sector hotelero y zonas turísticas

Ante recientes incidentes delictivos, APATEL insta a las autoridades a reforzar la vigilancia preventiva para salvaguardar la competitividad turística frente a otros mercados regionales.
Inseguridad en el sector hotelero de Panamá afecta la imagen internacional del destino
• La Asociación Panameña de Hoteles solicita medidas urgentes ante el incremento de hechos delictivos que amenazan la reputación del país como destino seguro.
(06/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) manifestó su profunda preocupación por la creciente inseguridad en el sector hotelero y áreas de alta circulación turística en la Ciudad de Panamá. El gremio advirtió que los recientes hechos delictivos impactan negativamente en la percepción internacional del país, poniendo en riesgo un atributo de seguridad que ha sido edificado durante años mediante la colaboración entre el sector público y el privado.
Riesgos para la competitividad y la reputación
La organización señaló que el turismo es una actividad altamente sensible a las condiciones del entorno. En su pronunciamiento, APATEL indicó que cada incidente de inseguridad genera un efecto multiplicador que trasciende el hecho específico, afectando directamente la confianza del viajero, la reputación del destino y la capacidad de Panamá para competir con otros mercados de la región. La seguridad, según el gremio, es hoy un factor determinante para los turistas al momento de elegir su destino.
Llamado a la acción gubernamental
Ante esta situación, la asociación hotelera realizó un llamado firme a las autoridades nacionales para implementar acciones inmediatas de protección. Entre las demandas principales se encuentra el incremento de la presencia policial preventiva en las zonas hoteleras, puntos estratégicos de tránsito de visitantes y áreas turísticas. Asimismo, se solicitó el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia y una mejora sustancial en la capacidad de respuesta ante cualquier incidente.
Compromiso con la sostenibilidad turística
Finalmente, el sector hotelero reiteró su disposición para trabajar de la mano con las instituciones estatales en la creación de estrategias conjuntas. APATEL subrayó que la seguridad es un pilar indispensable para la sostenibilidad del turismo y recalcó que el país no puede permitir un retroceso en la confianza de los visitantes, la cual constituye uno de sus activos más valiosos en el mercado global.
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