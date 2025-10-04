Innovación y sostenibilidad: el Congreso de Jóvenes de Turismo CTO 2025 corona a la Secretaria Junior de Tobago

Caribe corona a la próxima generación de líderes en el Congreso de Jóvenes de Turismo CTO 2025

• El evento, celebrado en Barbados, reunió a 15 estudiantes que presentaron ideas innovadoras sobre el futuro del sector, enfocándose en la transición de las «tres S» tradicionales del turismo caribeño a prácticas inteligentes y socialmente inclusivas.

(04/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Bridgetown, Barbados.- Jolé St. John, la joven Secretaria Junior de Turismo de Tobago de dieciséis años, fue coronada como la ganadora del 21º Congreso Regional de Jóvenes de Turismo de la CTO 2025. El evento, organizado por la Organización de Turismo del Caribe (CTO), se celebró en el Hilton Barbados Resort como parte de la Conferencia sobre el Estado de la Industria Turística (SOTIC).

El desempeño de St. John, que impresionó a jueces y delegados con ideas sobre turismo sostenible, transformación digital y experiencias patrimoniales, le valió el título de Ministra Regional de Turismo hasta el Congreso de 2026. La competencia reunió a 15 estudiantes de entre 14 y 17 años de 15 países y territorios miembros de la CTO.

Transición Turística: De las Tres S a las Nuevas Tres S

Los participantes, que actuaron como Ministros o Comisionados de Turismo de sus respectivos destinos, realizaron presentaciones preparadas sobre temas clave que están transformando la industria caribeña. Un enfoque central fue la transición de las tradicionales “tres S” del turismo caribeño (mar, sol, arena) a las nuevas “tres S”: tecnología inteligente, prácticas sostenibles e inclusión social.

Los estudiantes también abordaron preguntas inquietantes diseñadas para estimular la imaginación y la resolución de problemas, desde el posicionamiento innovador de sus destinos hasta la evolución de los productos turísticos para mantenerse impactantes. Sus respuestas destacaron su rapidez mental y su “auténtica pasión por el sector”.

Ganadores del Congreso de Jóvenes de Turismo CTO 2025

Tras la deliberación del panel de jueces, los principales ganadores fueron:

• Primer Lugar (Ministra Regional de Turismo): Jolé St. John, Secretaria Junior de Turismo de Tobago.

• Segundo Lugar (Secretario General Adjunto de Turismo de la CTO): Caleader Lewison, Viceministro de Turismo de Jamaica.

• Tercer Lugar: Aylani Morris Seymour, Viceministra de Turismo de las Islas Caimán.

Adicionalmente, Isaiah Toney, Viceministro de Turismo de San Vicente y las Granadinas, recibió una mención honorífica por sus cualidades sobresalientes.

Empoderamiento Juvenil y Liderazgo en el Caribe

El Congreso de Jóvenes de Turismo de la CTO 2025 fue presidido por la ganadora del año pasado, Keyana Warner de Nevis. La competencia fue evaluada por un panel de líderes de la industria, incluyendo a Paul Pennicook, director ejecutivo interino de Experience Turks and Caicos, y Charlene Drakes, gerente de participación de las partes interesadas de Carnival Corporation & plc.

En el período previo a la competencia, los participantes se unieron a actividades de enriquecimiento, como una clase magistral sobre el uso de Realidad Aumentada y Realidad Virtual (AR/VR) en turismo y un taller de preparación profesional sobre marca personal y liderazgo. Además, realizaron una visita de campo de Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI) para conocer iniciativas sostenibles.

Ian Gooding-Edghill, Presidente del Consejo de Ministros y Comisionados de la CTO, elogió a los delegados por su dedicación y “verdadera pasión”, mientras que Sharon Banfield-Bovell, directora de Movilización y Desarrollo de Recursos de la CTO, subrayó que el congreso es una “plataforma de lanzamiento que impulsa la próxima ola de visionarios, defensores e innovadores del turismo”. El programa reafirmó el compromiso de la CTO con el desarrollo de habilidades críticas y el fomento del orgullo regional.

En la foto: Jolé St. John de Tobago (centro) con Caleader Lewison de Jamaica (izquierda) y Aylani Morris Seymour de las Islas Caimán en Barbados