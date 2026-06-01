Las industrias creativas de la región protagonizan las Jornadas del Caribe en París

La Cámara de Comercio del Caribe en Europa desarrollará un evento multidisciplinario en la Unesco para exponer lo mejor de las artes, la moda, el cine y la gastronomía de la región.
La Cámara de Comercio del Caribe en Europa organiza la segunda edición de las Jornadas del Caribe
• Integrada en las Semanas Latinoamericanas y Caribeñas, esta iniciativa busca fortalecer la cooperación regional y la imagen caribeña en las principales capitales europeas.
(1/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) París, Francia.- La Cámara de Comercio del Caribe en Europa (CCCE) presentará la segunda edición de las Jornadas del Caribe (Journées des Caraïbes) en la sede de la Unesco en París, en un encuentro programado del 2 al 5 de junio de 2026. Este evento de varios días de duración tiene como propósito mostrar lo mejor de la región a través de sus vibrantes industrias creativas, que abarcan manifestaciones como las artes, gastronomía, moda, cine, literatura, música, danza y otras expresiones culturales de sus pueblos. Tras el éxito alcanzado en su primera edición celebrada en Bruselas en el año 2022, la iniciativa se ha expandido a otras capitales del continente europeo, celebrándose la edición de este año en París.
Alianzas institucionales y gastronomía de alto nivel
La actividad se encuentra coordinada por el Ministerio francés de Europa y Asuntos Exteriores, e integrada dentro de la 13ª edición de las Semanas Latinoamericanas y Caribeñas (Semaines de l’Amérique Latine et des Caraïbes), contemplando la celebración de un Día del Caribe especial fijado para el 5 de junio. Como parte de la propuesta gastronómica, reconocidos chefs caribeños pertenecientes a la asociación Les Toques Françaises han diseñado un menú gourmet de tres platos que se servirá en el restaurante de la planta superior de la Unesco, espacio que ofrece vistas panorámicas hacia la Torre Eiffel, Les Invalides y la orilla izquierda del Sena.
Espacios de debate y turismo con conciencia
La programación académica del viernes a la hora del almuerzo abordará la cooperación regional existente entre los Territorios y Países de Ultramar franceses (TPO) y los Estados miembros de Cariforum. Previo a este intercambio, se desarrollará durante la mañana una mesa redonda titulada «Turismo con conciencia: Preservar la naturaleza y la cultura para las generaciones futuras», la cual contará con la intervención como ponente principal de Geoffrey Lipman, expresidente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo y exsecretario general adjunto de la OMT (actualmente Turismo de las Naciones Unidas).
Agenda cultural y muestras comerciales
El programa general contempla otros atractivos entre los que se incluyen una cata de ron y chocolate el día de la inauguración, fijada para el 2 de junio, así como una exposición de arte, una feria de artesanías, actuaciones musicales en directo, demostraciones de danza y un festival de cine que extenderá sus proyecciones hasta el 5 de junio.
La secretaria general y directora ejecutiva de la CCCE, Jo Spalburg, declaró en representación de la organización que se encuentran complacidos de colaborar con la Unesco, a la que definió como la principal institución cultural del mundo dedicada a la construcción de la paz y el diálogo mediante la cooperación internacional. Según la ejecutiva, la alianza ofrece una plataforma única para visibilizar la riqueza y diversidad cultural de la región caribeña.
Asimismo, Spalburg añadió que esta iniciativa se alinea de forma directa con la misión institucional de la CCCE de realzar la imagen del Caribe en Europa, robusteciendo la colaboración mutua entre las distintas comunidades caribeñas de habla neerlandesa, inglesa, francesa y española, incluyendo las redes de la diáspora. Finalmente, la organización expresó su agradecimiento a los miembros y socios comerciales que respaldan el proyecto, entre ellos la Galería de Arte Les Îles, Cocobel, Casa de Angostura, la casa de moda The Cloth, HJT Tax, Les Toques Françaises y La Corbeille à Confitures.
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