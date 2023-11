JUANES abre las puertas de su hogar por una noche a través de Airbnb

• El espacio, con una mágica vista a las montañas antioqueñas, ha sido inspiración para el artista a lo largo de sus más de 35 años de carrera.

(21/Nov/2023 – web) Panamá.- Luego de más de 35 años de carrera musical y del lanzamiento de su álbum más personal, JUANES abre las puertas de su hogar por una noche para que dos de sus fans conozcan el espacio que ha sido inspiración para cada ritmo, armonía y letra que ha creado. Un espacio sagrado para el artista, que lo conecta con su esencia y su intimidad.

“Nunca he abierto las puertas de mi casa como en esta ocasión. Esta es la invitación más personal que he hecho hasta ahora para que quienes me han acompañado a lo largo de mi carrera, y son fanáticos de viajar y conectar con la naturaleza, puedan reservar uno de mis espacios favoritos en el mundo en Airbnb”, aseguró JUANES.

Sobre la estancia:

Las personas que reserven podrán observar Antioquia a través de los ojos de JUANES, y habitar su espacio, que goza de una vista rodeada de árboles plantados por el mismo artista cuando la construyó, un refugio enclavado en las montañas que les permitirá a los fans estar muy cerca de la trayectoria del artista. Allí los huéspedes podrán:

• ‘Parchar’ en la terraza con vistas al verde del paisaje y con el calor de la chimenea

• Disfrutar del paisaje en la sala junto a su piano y cantar sus canciones

• Conectar con JUANES desde sus gustos literarios, ojeando los libros de una de sus bibliotecas personales

• Compartir un café para pasar el frío de Antioquia en la barra de su cocina o en la sala de televisión

• Empezar el día recorriendo el sendero que rodea la casa para conectarse con la exuberante naturaleza de las montañas.

Sin costo alguno, una persona podrá reservar esta estancia exclusiva por una noche en Airbnb* para un máximo de dos huéspedes del 9 al 10 de diciembre de 2023.

Cómo reservar:

Los fanáticos de Juanes podrán acceder a la plataforma para buscar reservar este espacio, por una noche, el 28 de noviembre desde las 11:00 a.m COT. en airbnb.com/casadejuanes. Los huéspedes se harán responsables de su propio viaje hacia y desde la casa en Envigado, Antioquia, Colombia.

*Esta estancia de una noche no es un concurso.

Vía CCConsultores