JW Marriott Bogotá presenta celebraciones inolvidables para Navidad y Año Nuevo

Arbolito Lindo y Faltan 5 pa’ las 12: magia y lujo en JW Marriott Bogotá

(19/Dic/2024 – web Panama24Horas) Colombia.- La temporada más esperada del año llega al JW Marriott Bogotá, que abre sus puertas para dos celebraciones inolvidables. El hotel promete transformar las noches del 24 y el 31 de diciembre en experiencias únicas con gastronomía, música y diversión para toda la familia.

Arbolito Lindo: una Navidad llena de encanto

El próximo martes 24 de diciembre, de 7:00 p.m. a 1:00 a.m., JW Marriott Bogotá presenta Arbolito Lindo, una velada navideña que combina la tradición con el lujo. Los asistentes podrán disfrutar de una cena buffet premium acompañada de un coctel de bienvenida, música en vivo, cantos navideños, un brindis de medianoche y sorpresas para los niños.

● Fecha: Martes, 24 de diciembre de 2024.

● Lugar: JW Marriott Bogotá, Calle 73 # 8-60.

● Precios: Adultos: $495.000 + IVA / Niños (5-12 años): $250.000 + IVA.

● Reservas: +57 310 275 3859 o en The Place to Be.

Thane Kuhlman, Gerente General de JW Marriott Bogotá, destacó que esta celebración busca crear recuerdos entrañables en un ambiente cálido y familiar: «Queremos que nuestros invitados se sientan como en casa, pero con el toque mágico que caracteriza nuestras experiencias».

Faltan 5 pa’ las 12: una fiesta de Año Nuevo sin igual

Para despedir el 2024 y dar la bienvenida al 2025, JW Marriott Bogotá organiza la fiesta Faltan 5 pa’ las 12, el martes 31 de diciembre de 7:00 p.m. a 4:00 a.m. Este evento contará con un buffet de gala con opciones tradicionales como caldo y fritos típicos de amanecida, además de música en vivo a cargo de la Orquesta Neiband International y DJ sets.

Los asistentes podrán disfrutar de cocteles como Old Fashion, margaritas, gin’n tonic y mojitos, además de vinos y bebidas suaves. La celebración incluye un brindis de medianoche con uvas y vino espumoso, cotillones, una cabina de fotos 360, y un espacio infantil de recreación para los más pequeños.

● Fecha: Martes, 31 de diciembre de 2024.

● Lugar: JW Marriott Bogotá, Calle 73 # 8-60.

● Precios: Adultos: $999.000 + IVA / Niños (5-12 años): $499.000 + IVA.

● Reservas: +57 310 275 3859 o en The Place to Be.

Kuhlman agregó: “Estas dos celebraciones son el reflejo de lo que significa el JW Marriott Bogotá: momentos únicos donde la magia y la alegría de la temporada se combinan con nuestra excelencia en hospitalidad”.

Información adicional

No necesitas ser huésped del hotel para disfrutar de estas experiencias. Las reservas se deben realizar con antelación y están sujetas a disponibilidad. Para más información, visita ThePlacetoBe.com o contáctanos vía WhatsApp al +57 310 275 3859.