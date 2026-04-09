JW Marriott Panama presenta la transformación integral de sus 320 habitaciones

(09/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el dinámico escenario de Punta Pacífica, JW Marriott Panama anuncia una nueva propuesta enfocada en el diseño y el bienestar, concebida para brindar experiencias sensoriales. Tras una transformación integral, el hotel presenta una renovada propuesta de hospitalidad que abarca 320 habitaciones, pensadas para ofrecer una estadía sofisticada, cálida y envolvente. Cada espacio ha sido rediseñado para invitar a la pausa, al descanso y a una conexión más auténtica con el entorno.

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