JW Marriott Panama presenta la transformación integral de sus 320 habitaciones

El hotel ubicado en Punta Pacífica renovó sus habitaciones y suites bajo una estética contemporánea que prioriza el bienestar y la eficiencia energética.
Lujo y sostenibilidad definen la nueva propuesta de habitaciones en JW Marriott Panama
• Con la incorporación de tecnologías sostenibles y materiales nobles, JW Marriott Panama redefine la experiencia de lujo para el viajero moderno.
(09/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el dinámico escenario de Punta Pacífica, JW Marriott Panama anuncia una nueva propuesta enfocada en el diseño y el bienestar, concebida para brindar experiencias sensoriales. Tras una transformación integral, el hotel presenta una renovada propuesta de hospitalidad que abarca 320 habitaciones, pensadas para ofrecer una estadía sofisticada, cálida y envolvente. Cada espacio ha sido rediseñado para invitar a la pausa, al descanso y a una conexión más auténtica con el entorno.
“Queríamos crear espacios que invitaran a respirar profundo, a reconectar y a vivir el presente con todos los sentidos. Para nosotros, el verdadero lujo está en esos detalles que transforman la manera en que una persona se siente durante su estancia”, expresó Demetrio Maduro, gerente general de JW Marriott Panama.
Diseño contemporáneo y elementos orgánicos
Las habitaciones, de las cuales 40 son suites, han sido reinterpretadas bajo una estética que combina materiales nobles, texturas delicadas y una iluminación cuidadosamente diseñada para generar armonía. Las nuevas alfombras evocan los paisajes de los esteros panameños, mientras que los pisos de mármol han sido recuperados y el mobiliario fabricado en maderas ecológicas aporta una sensación orgánica.
Entre los detalles más distintivos destaca el minibar, transformado en una pieza protagónica del diseño interior mediante una estructura en madera con puertas en corcho y acentos dorados que evocan la riqueza natural de Panamá. La combinación entre mármol, reflejos y acabados cálidos eleva la experiencia de hospitalidad con un lenguaje sutil y sofisticado.
Lujo con visión sostenible
Fiel a su compromiso con una hospitalidad más consciente, la renovación trae consigo mejoras estructurales y tecnológicas que optimizan el confort y la eficiencia operativa del hotel. Se ha incorporado iluminación LED y motores de fan coil de alta eficiencia, los cuales reducen el consumo eléctrico entre un 70% y 80% en comparación con los motores tradicionales. Asimismo, se han instalado reguladores de presión y tecnología Mobile Key.
La propiedad cuenta con la certificación internacional Green Key, estándar líder de excelencia en responsabilidad ambiental y gestión sostenible dentro del sector turístico. Según Maduro, este proyecto representa una evolución natural para JW Marriott Panama y forma parte del compromiso continuo por elevar la oferta de hospitalidad en la región, respondiendo a la demanda de experiencias sostenibles por parte de viajeros de negocios y placer.
La renovación de habitaciones se integra a una oferta que incluye piscinas con efecto infinito con vista a la bahía, restaurantes de cocina internacional y panameña, y bares de autor. Su ubicación estratégica en Punta Pacífica permite a los huéspedes disfrutar del dinamismo del distrito financiero y centros comerciales, manteniendo espacios de descanso diseñados para el equilibrio y el bienestar.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Expertos advierten que la salud mental es clave para prevenir enfermedades crónicas
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *