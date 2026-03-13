CTO y The Travel Foundation refuerzan alianza ante el cambio climático en el Caribe

El turismo caribeño busca financiación para proyectos de adaptación al cambio climático

• Durante la ITB Berlín 2026, la CTO y The Travel Foundation renovaron su acuerdo de colaboración para impulsar un modelo turístico sostenible y centrado en las comunidades.

(13/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Berlín, Alemania.- Los líderes del turismo caribeño aprovecharon su participación en la ITB Berlín 2026 para exigir a la comunidad internacional una respuesta más ágil y financiada frente al cambio climático. Durante el evento, advirtieron que la fragmentación de los recursos y la falta de ejecución práctica dejan en una posición de vulnerabilidad a los destinos que dependen económicamente de esta industria.

Urgencia de adaptación y resiliencia práctica

En la sesión titulada «La brecha de adaptación climática en el turismo: del riesgo a la resiliencia», Dona Regis-Prosper, Secretaria General y Directora Ejecutiva de la Organización de Turismo del Caribe (CTO), calificó la experiencia de la región con fenómenos meteorológicos extremos como implacable. Regis-Prosper instó a las organizaciones globales a transitar de los marcos teóricos hacia la adaptación práctica, destacando que la colaboración entre los sectores público y privado es fundamental para mitigar los daños ambientales.

Por su parte, Narendra Ramgulam, subdirector de Turismo Sostenible de la CTO, señaló que la degradación de los arrecifes y la erosión de las playas ya impactan negativamente en la experiencia del visitante. Ramgulam enfatizó que el principal desafío regional no es la falta de información, sino la dificultad de transformar las prioridades climáticas en proyectos que logren captar financiación internacional.

Renovación de alianzas estratégicas

Un hito relevante de la convención fue la firma de la renovación del Memorando de Entendimiento (MOU) entre la CTO y The Travel Foundation. Este acuerdo, ratificado por Regis-Prosper y el director ejecutivo Jeremy Sampson, busca consolidar un turismo regenerativo que beneficie de manera equitativa a las comunidades locales.

Sampson afirmó que la competitividad futura del Caribe está ligada a su capacidad de innovación y adaptación ante los riesgos crecientes. Finalmente, Regis-Prosper indicó que esta alianza se alinea con el Plan de Reinvención de la CTO, reforzando el compromiso de liderar un enfoque regional compartido para garantizar que el sector siga siendo competitivo en un entorno climático cambiante.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

Foto: Dona Regis-Prosper, Secretaria General y Directora Ejecutiva de la CTO, y Jeremy Sampson, Director Ejecutivo de The Travel Foundation, firman el Memorando de Entendimiento en la ITB Berlín 2026, fortaleciendo así una alianza para impulsar un turismo resiliente al clima y centrado en la comunidad en todo el Caribe. También aparecen en la fotografía Gale Malic-Ozaeta, Gerente de Marketing y Comunicaciones de la Junta de Turismo de Belice (izquierda), y Narendra Ramgulam, Subdirector de Turismo Sostenible de la CTO (derecha).