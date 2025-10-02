Los Caminos del Papa León XIV: El primer circuito oficial que une fe y patrimonio cultural en Perú

Conexión directa desde Panamá: Perú lanza la ruta Los Caminos del Papa León XIV

• El circuito se consolida como un destino integral que enlaza la espiritualidad con la historia, el arte y la naturaleza, ofreciendo una perspectiva única del patrimonio de Perú.

(02/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El turismo cultural y religioso incrementa su número de adeptos a nivel mundial. En este contexto, Perú ha realizado el lanzamiento de Los Caminos del Papa León XIV, el primer circuito oficial que recorre los lugares más significativos en la vida del nuevo pontífice, quien desarrolló gran parte de su misión pastoral y académica en el país.

La ruta, impulsada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROMPERÚ, reúne un total de 39 puntos distribuidos en cuatro regiones: Piura, Lambayeque, La Libertad y Callao. El circuito permite al viajero descubrir tanto la huella espiritual del Papa con raíces latinoamericanas como la riqueza cultural, natural y arqueológica de estas zonas.

Juan Luis Reus, Consejero Económico Comercial de PROMPERÚ en Panamá, señaló que la ruta invita a «conocer el legado y camino de un Papa con raíces latinoamericanas y redescubrir la historia, la fe y el arte del Perú desde una perspectiva única en la región.»

El circuito: De tesoros arqueológicos a enclaves de fe

El itinerario destaca por su diversidad, ya que enlaza sitios estrictamente religiosos con centros históricos, fortalezas y enclaves naturales que muestran la vasta diversidad del Perú.

Puntos clave del recorrido

• Piura: Incluye lugares como Chulucanas y la Iglesia Matriz Santo Domingo.

• Lambayeque: El recorrido abarca la Catedral de Chiclayo, así como tesoros arqueológicos como el Museo Tumbas Reales de Sipán, las pirámides de Túcume y el Santuario Histórico Bosque de Pómac.

• La Libertad: Resalta el Arzobispado de Trujillo, íconos culturales como la ciudadela de Chan Chan (declarada Patrimonio de la Humanidad), y las playas de Huanchaco, donde aún se conservan tradiciones ancestrales como el uso de los caballitos de totora.

• Callao: El circuito incluye la Catedral, Callao Monumental, la Fortaleza del Real Felipe y las islas Palomino, hogar de aves y lobos marinos.

Atractivo y conectividad para el viajero panameño

Para los panameños, esta nueva propuesta de turismo tiene un atractivo adicional: la conectividad aérea directa entre Ciudad de Panamá y Chiclayo. Esto convierte a Los Caminos del Papa León XIV en una opción accesible y cercana, a menos de tres horas de vuelo, para quienes buscan viajes transformadores que combinen espiritualidad, cultura viva y experiencias sostenibles.

La propuesta resuena de manera especial en Panamá, que también cuenta con un peso importante en el turismo religioso con destinos como Portobelo o el Casco Antiguo. De esta manera, el circuito de Perú ofrece un destino complementario para vivir experiencias similares, pero con un sello cultural y arqueológico único.

De esta manera, Perú se consolida como un destino integral para el panameño, donde la espiritualidad se enlaza con el arte, la historia y la naturaleza.