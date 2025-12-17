Lujo y privacidad en Spice Island Beach Resort con tarifas especiales de temporada

Spice Island Beach Resort ofrece ahorros del 20 por ciento en suites con piscina privada

• Los viajeros podrán acceder a un descuento especial en el Retiro Vacacional con Piscina Privada de Spice Island Beach Resort para estancias programadas hasta finales de enero.

(17/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) St. George’s, Granada.- El reconocido Spice Island Beach Resort ha lanzado su nueva campaña promocional denominada «Dale sabor a tu temporada», diseñada para ofrecer un ahorro del 20% en su Retiro Vacacional con Piscina Privada. Esta oferta especial estará vigente para estadías comprendidas entre el 23 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, permitiendo a los visitantes disfrutar de una de las propiedades más prestigiosas del Caribe.

Lujo y beneficios personalizados

La promoción se centra en el alojamiento en suites que disponen de piscina privada aislada, garantizando tranquilidad y exclusividad a pocos pasos de la playa de Grand Anse. Además del descuento en la tarifa, el paquete incluye traslados gratuitos de ida y vuelta al aeropuerto, servicio de habitaciones en la suite y un detalle de bienvenida que consiste en el tradicional ron especiado de Granada junto con chocolate negro de la región.

Sheldon Keens-Douglas, gerente de Spice Island Beach Resort, señaló que la iniciativa busca atraer a viajeros que planean sus vacaciones de último minuto o que buscan un regalo memorable. Según el ejecutivo, la propuesta combina la privacidad y el lujo con la hospitalidad característica de la isla, asegurando una experiencia con todo incluido que facilita la relajación total de los huéspedes desde su arribo.

Oportunidades para el sector turismo

El resort también ha contemplado incentivos para los profesionales del sector, estableciendo que los agentes de viajes recibirán una comisión del 15% sobre las tarifas publicadas durante esta promoción. La infraestructura de las suites ha sido diseñada para ofrecer una desconexión completa en un entorno natural privilegiado, consolidando al establecimiento como un referente de la hotelería de alta gama en Granada. Las reservas para acceder a estos beneficios pueden gestionarse directamente a través de los canales oficiales del complejo.

