Marcas hoteleras premium redefinen el concepto All-Inclusive en FITUR 2026

México destaca en FITUR 2026 con una oferta hotelera centrada en la experiencia personalizada

• Como parte del pabellón del Caribe Mexicano, estas cadenas hoteleras apuestan por estadías temáticas y de lujo para atraer a más de 250 mil profesionales de la industria en Madrid.

(23/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- La 46° edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026) se consolida como el epicentro de la industria global, recibiendo a profesionales de 156 países en la capital española. En esta ocasión, México, como país invitado especial, ha desplegado una oferta vibrante donde destacan tres marcas hoteleras que están transformando la esencia del servicio «todo incluido»: AVA Resort Cancun, UNICO Hotel Collection y Hard Rock Hotels An-All Inclusive Experience.

Evolución del concepto All-Inclusive hacia el segmento Premium

Durante su participación en el pabellón del Caribe Mexicano, estas marcas han coincidido en una visión que trasciende el modelo tradicional para dar paso a experiencias de alta gama. El enfoque principal en FITUR 2026 se centra en la calidad gastronómica, la mixología de autor y una agenda de actividades personalizada según el perfil del viajero. Leonel Reyes, director para América Latina de PAM Hotels —la cadena que respalda estas marcas—, señaló que la demanda de servicios All-Inclusive está evolucionando hacia conceptos más diferenciados y de mayor calidad.

AVA Resort Cancun se presenta como una opción elevada para familias, destacando su tecnología de lagunas cristalinas y la garantía de vista al mar en todas sus habitaciones. Por otro lado, UNICO Hotel Collection enfoca su propuesta exclusivamente para adultos, integrando la cultura local en su arquitectura y gastronomía. Finalmente, Hard Rock Hotels mantiene su estrecho vínculo con la música, ofreciendo a los huéspedes acceso a memorabilias históricas y experiencias interactivas como clases de guitarra y tocadiscos en la habitación.

México como protagonista del mercado hispanoparlante

La relevancia de FITUR 2026 para estas marcas radica en su capacidad de conectar con el mercado global y, especialmente, con el público hispanoparlante. Reyes explicó que ser parte del despliegue de México como país invitado permite mostrar una infraestructura hotelera que combina el lujo con la identidad cultural del destino.

Con más de 250 mil visitantes esperados hasta el domingo 26 de enero, la presencia de estas cadenas en el recinto ferial de IFEMA subraya la importancia de la innovación constante en el sector turístico. El objetivo de estas presentaciones es seguir impulsando el crecimiento regional y consolidar a las propiedades del Caribe Mexicano como referentes de excelencia en la hospitalidad moderna.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: