Descubra las experiencias sensoriales que ofrece Marriott Bonvoy en Brasil

A través de sus exclusivas propiedades en Sao Paulo y Río de Janeiro, la cadena hotelera transforma la estancia de los huéspedes en un viaje multisensorial guiado por la arquitectura y la cocina contemporánea.
Arte, cultura y hospitalidad se fusionan en el concepto de Marriott Bonvoy en Brasil
• El portafolio de lujo de la marca funciona como una llave para descifrar el dinamismo del gigante suramericano, conectando el bienestar urbano con los paisajes más emblemáticos del país.
(02/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Sao Paulo, Brasil.- Brasil es un país que se experimenta con cada uno de los sentidos: en el ritmo de su música, en el aroma del café al amanecer, en la audacia de su arquitectura y en la calidez de su gente. A través de su portafolio de lujo, la propuesta de Marriott Bonvoy en Brasil ofrece la llave para descifrar este entorno contemporáneo, transformando cada hotel en un capítulo de una historia multisensorial donde el diseño, la historia, la gastronomía y el servicio inigualable del país se unen con la esencia de lujo de la marca para crear experiencias verdaderamente inolvidables.
Santuario urbano y bienestar en Sao Paulo
En la ciudad de Sao Paulo, el JW Marriott Hotel Sao Paulo redefine el concepto de bienestar; funcionando como un santuario urbano donde el diseño, la calma y la experiencia sensorial se alinean de forma natural. Ubicado a unos minutos del Parque Ibirapuera, este hotel cuenta con espacios pensados para desconectar, desde su Spa by JW hasta su propuesta gastronómica en Neto, un espacio donde la herencia ítalo-brasileña se traduce en una cocina refinada y contemporánea.
Perspectivas emblemáticas y conexión en Río de Janeiro
Ofreciendo una ubicación privilegiada de la icónica Copacabana, el JW Marriott Hotel Rio de Janeiro ofrece una de las perspectivas más emblemáticas de la ciudad. La experiencia está marcada por la conexión natural con el entorno, donde el paisaje se convierte en protagonista y acompaña cada momento de la estancia. Desde su rooftop, se puede admirar la icónica curva de la playa y la imponente figura del Cristo Redentor, mientras que, al salir del hotel, la Avenida Atlántica invita a recorrer la ciudad y descubrir su arquitectura y ritmo local.
Esta conexión se extiende a cada detalle de la estancia: desde los aromas del café brasileño cada mañana hasta la experiencia gastronómica en el bar del rooftop y del restaurante The Carioca, donde los sabores locales se reinterpretan con un enfoque contemporáneo. En esta propiedad, el lujo se expresa en cada trato y en un confort irreconocible para conectar con el entorno natural.
Escena creativa y energía de vanguardia
De vuelta en la capital paulista, y para quienes buscan una experiencia audaz, el W Sao Paulo funciona como un punto de encuentro para la escena creativa de la ciudad, capturando su energía y proyectándola a través de una propuesta estética audaz y sofisticada. Su arquitectura e interiores dialogan con el entorno de la avenida Berrini, dando forma a espacios dinámicos donde el arte contemporáneo, la iluminación y el diseño crean una narrativa visual en constante movimiento.
La experiencia se extiende a sus espacios sociales, donde la curaduría musical cuidadosamente definida y una programación vibrante marcan el ritmo del hotel. Sus bares y restaurantes son el escenario para una propuesta culinaria innovadora y una mixología de autor que invita a descubrir creaciones únicas. El diseño de sus habitaciones equilibra carácter y confort, permitiendo a los huéspedes sentir el corazón de Sao Paulo con toda la comodidad y estilo inconfundible. En W Sao Paulo el lujo se vive desde la energía, la creatividad y la conexión con el momento, reflejando el lado más dinámico y vanguardista de la metrópoli.
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