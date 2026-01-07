Marriott Bonvoy ofrecerá acceso exclusivo y hospedaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Marriott Bonvoy será promotor oficial de hoteles para la Copa Mundial de la FIFA 2026

• A través de una colaboración estratégica con la FIFA y Visa, la cadena hotelera garantizará servicios de primer nivel en las 16 ciudades sede del evento deportivo más grande del mundo.

(07/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Bethesda, Estados Unidos.- Marriott Bonvoy ha sido anunciado oficialmente como el promotor de hoteles de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para la región de Norteamérica, marcando el regreso de la máxima cita del fútbol a este territorio tras 32 años. Esta colaboración permitirá que el portafolio de más de 30 marcas hoteleras ofrezca experiencias exclusivas tanto a huéspedes como a los socios de su programa de viajes durante el desarrollo de la competición.

Experiencias exclusivas para los aficionados

A medida que se acerque el inicio del torneo, Marriott Bonvoy tiene previsto desvelar una serie de activaciones diseñadas específicamente para los fanáticos. Estas incluyen los denominados Marriott Bonvoy Moments, paquetes de hospedaje inmersivos y lanzamientos únicos que buscan facilitar la conexión de los viajeros con las comunidades locales en Canadá, México y Estados Unidos. Con propiedades en cada una de las ciudades sede, la cadena busca acompañar a los seguidores en todas las etapas de su itinerario.

Peggy Roe, Chief Customer Officer en Marriott International, destacó que el fútbol funciona como un lenguaje compartido que conecta culturas. Roe afirmó que Marriott Bonvoy actuará como un socio de viaje que fortalecerá los vínculos entre los aficionados mediante la calidez de sus propiedades y la solidez de su programa de lealtad en un momento que calificó como trascendental.

Colaboración estratégica y alcance global

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, expresó su satisfacción por integrar a Marriott Bonvoy como promotor oficial, resaltando que la amplia oferta hotelera en los tres países anfitriones enriquecerá la estancia de los millones de asistentes previstos para los meses de junio y julio. Además, la alianza incluye una colaboración con Visa, socio tecnológico de la FIFA, para proporcionar soluciones de pago digitales y experiencias adicionales a los viajeros globales.

La infraestructura de Marriott Bonvoy, que abarca segmentos de lujo, premium y selecto en 143 países, se pondrá a disposición de una competición que espera atraer a más de seis millones de aficionados presenciales.

Un torneo histórico en Norteamérica

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio. Durante este periodo, 16 ciudades anfitrionas recibirán a 48 selecciones nacionales para disputar un total de 104 partidos. Se estima que el evento tendrá una audiencia global de más de 6.000 millones de personas, consolidándose como un hito en la historia del deporte y el turismo internacional.

Para más información sobre Marriott Bonvoy y la Copa Mundial de la FIFA 2026, ingrese a www.marriottbonvoy.com y FIFA.com.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: