Marriott International revela novedades clave en su portafolio para el Caribe y Latinoamérica en 2026

Marriott International anunció una serie de aperturas en el Caribe y Latinoamérica para 2026, enfocadas en el lujo consciente, el bienestar y las experiencias auténticas que buscan los viajeros.

Nuevas experiencias de lujo y All-Inclusive: Marriott International expande su presencia regional

 

• La expansión incluye el debut de marcas como Tribute Portfolio en Perú y nuevos All-Inclusive en Barbados, Curazao y México, alineados con las tendencias de conexión y transformación.

(10/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Plantation, Estados Unidos.- El 2026 se perfila como un año excepcional para los viajeros en busca de nuevas experiencias y momentos de conexión en el Caribe y Latinoamérica. Marriott International, en sintonía con su reciente estudio sobre las prioridades y pasiones del viajero latinoamericano, ha anunciado una serie de aperturas que redefinirán la hospitalidad y ofrecerán acceso a algunos de los destinos más vibrantes de la región. La compañía busca fortalecer su posición y diversificar su oferta.

Louise Bang, Chief Commercial Officer de Marriott CALA, señaló: «En Marriott International, nuestra misión es inspirar la exploración y el descubrimiento. Las aperturas anticipadas para 2026 son una invitación directa a los viajeros para sumergirse en la riqueza cultural y natural de nuestra región». Bang agregó que la colección de destinos y experiencias responde a tendencias como la creciente demanda de viajes de conexión y transformativos, la autenticidad local y la idea del «hotel como destino».

Experiencias únicas: El viajero quiere sentir el destino

La preferencia del viajero por propuestas auténticas impulsa el crecimiento de Tribute Portfolio. En 2026, la marca debutará en Perú con Humano, Lima, A Tribute Portfolio Hotel. Ubicado en Miraflores, este hotel boutique invita a experimentar Lima «como un local».

En el Caribe mexicano, Casa Nizuc, A Tribute Portfolio Resort & Spa se posiciona como un refugio ideal para quienes priorizan el diseño y el bienestar. Inspirado en la artesanía mexicana, el resort integrará materiales naturales, un spa inmersivo y suites con diseño biofílico, buscando la desconexión consciente.

El auge del All-Inclusive: Conveniencia y valor

Los resorts All-Inclusive siguen siendo un formato predilecto. Como respuesta, Marriott expandirá su presencia en Barbados y México.

• En Barbados: Se abrirán Turtle Beach, Barbados, A Tribute Portfolio All-Inclusive Resort en la costa sur y Crystal Cove, A Tribute Portfolio All-inclusive Resort en la costa oeste.

• En México: El lanzamiento de The Westin Playa Vallarta, an All-Inclusive Resort, en Marina Vallarta, se enfocará en el bienestar con 281 suites y un renovado Westin Heavenly Spa.

• En Curazao: En el tercer trimestre, The Pyrmont Curacao, an Autograph Collection All-Inclusive Resort debutará con 300 habitaciones, ocho restaurantes y un compromiso con la sostenibilidad.

Lujo consciente en México y Costa Rica

El estudio señala que México y Costa Rica son destinos internacionales muy deseados para 2026. Ambos países se consolidan como referentes del lujo inmersivo y sostenible.

La apertura de The St. Regis Costa Mujeres Resort, Cancún, representa uno de los proyectos más esperados. Situado frente al Caribe mexicano, redefinirá el lujo moderno con mayordomía 24/7, gastronomía de alto nivel y una combinación única de exclusividad y elegancia.

Finalmente, JW Marriott All-Inclusive Costa Elena, Costa Rica, se integrará al portafolio de Marriott Bonvoy como un representante de la nueva generación de lujo All-Inclusive. Contará con 415 habitaciones, once restaurantes y una extensión de 4,100 metros cuadrados de amenidades acuáticas, fusionando gastronomía de inspiración local y naturaleza.

Con esta nueva oferta, Marriott International reafirma su compromiso de elevar la hospitalidad en el Caribe y Latinoamérica.

