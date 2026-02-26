Martinica gana el Premio Adrian de Plata por su excelencia en marketing turístico

Martinica destaca en los Premios Adrian 69 con su iniciativa gastronómica y cultural

• La Autoridad de Turismo de Martinica recibió el galardón de Plata en la categoría de Eventos Especiales durante la 69.ª edición anual de los Premios Adrian en la ciudad de Nueva York.

(26/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Nueva York, Estados Unidos.- La Autoridad de Turismo de Martinica recibió el Premio Adrian de Plata en la categoría de Eventos Especiales durante la 69.ª edición anual de los Premios Adrian de la Asociación Internacional de Ventas y Marketing de Hostelería (HSMAI). El reconocimiento fue otorgado por su iniciativa cultural insignia, “Martinique Gourmande: Una receta para el intercambio cultural y una participación sin precedentes”, en una ceremonia celebrada el pasado 18 de febrero en la ciudad de Nueva York.

Excelencia en el marketing de viajes

Los Premios Adrian de HSMAI representan la principal competencia mundial que celebra la creatividad y la innovación en el marketing de viajes y hotelería. En esta edición, enfocada en «La Experiencia Excepcional», se reconocieron campañas destacadas en medios integrados. Martinique Gourmande fue distinguida por convertir un festival culinario en Montreal en una plataforma mediática que potencia el conocimiento del destino, el compromiso comercial y el patrimonio compartido de Martinica.

Muriel Wiltord, Directora para las Américas de la Autoridad de Turismo de Martinica, quien lanzó originalmente el proyecto en Montreal, destaca en tercera persona que el festival se ha convertido en una celebración dinámica de la cultura y gastronomía martiniqueñas. Según Wiltord, el evento ha logrado expandir su presencia en Quebec, reforzando el posicionamiento de la isla como un destino de experiencia obligada.

Impacto y resultados de Martinique Gourmande

La edición de 2025 de este festival atrajo a casi 10.000 visitantes al Mercado Criollo en el Gran Muelle del Pabellón del Puerto de Montreal. El programa incluyó la participación de cuatro chefs invitados de Martinica y se extendió a más de 40 restaurantes en todo Quebec. Además de la oferta gastronómica, el evento contó con concursos de coctelería y talleres interactivos que sumergieron a los asistentes en las tradiciones de la isla.

La Directora para las Américas de la Autoridad de Turismo de Martinica afirmó que el festival se creó para construir puentes culturales auténticos a través de la música y el patrimonio. Wiltord señaló que ser reconocidos en el escenario global de los Premios Adrian es un testimonio del poder de la narrativa experiencial y refleja la dedicación del equipo y sus socios para inspirar viajes hacia el destino caribeño.

Como estrategia de marketing, el festival demostró un impacto medible a través de la asistencia, la activación de socios y el crecimiento del valor mediático obtenido, consolidándose como una herramienta eficaz de promoción turística internacional.

Foto: Muriel Wiltord (izquierda) y Lea Tonnoir de la Autoridad de Turismo de Martinica celebran en los Premios Adrian en Nueva York la semana pasada.

