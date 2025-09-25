El anfitrión Barbados promueve el turismo MICE en el Motivation Luxury Summit

Barbados concluye el Motivation Luxury Summit 2025 y se consolida como destino MICE

• El Motivation Luxury Summit reafirmó la capacidad de Barbados para albergar eventos de primer nivel, mostrando su infraestructura, hospitalidad y rica cultura a líderes de la industria.

(25/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Bridgetown, Barbados.- Barbados se posiciona en el mapa global de viajes de incentivo al ser anfitrión del prestigioso Motivation Luxury Summit (MLS), que tuvo lugar del 13 al 17 de septiembre de 2025. Por primera vez, el evento salió de América Latina para destacar el Caribe, con la isla demostrando su hospitalidad, cultura e infraestructura de clase mundial a una selecta audiencia de compradores y proveedores internacionales del sector MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones).

Un encuentro para generar alianzas estratégicas

Durante cinco días, la isla caribeña recibió a 50 compradores de lujo, 25 proveedores y organizadores de reuniones de América del Norte y América Latina, con representación de países como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú y Uruguay, así como de Estados Unidos y Canadá. Los asistentes participaron en intensas reuniones de negocios, sesiones de capacitación y experiencias de lujo exclusivas, lo que subrayó el creciente interés de la región en Barbados como un destino líder para este tipo de eventos.

Los participantes elogiaron la combinación de oportunidades de networking con la calidez de la hospitalidad barbadense, lo que fomentó la creación de conexiones significativas y alianzas estratégicas. El evento contó con el apoyo de socios locales como Apes Hill, Oceans 2 Hotel Group y Seaduced Luxury Charters.

Según Corey Garrett, director para América Latina de Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI), este tipo de alianzas busca fortalecer la presencia de la isla en el mercado MICE y atraer a los líderes de la industria. «La celebración de la MLS en Barbados reafirmó la capacidad de nuestra isla para ofrecer eventos de primer nivel», afirmó Garrett.

Experiencias exclusivas y legado cultural

El evento inició con una recepción de bienvenida en el Wyndham Grand Barbados, Sam Lord’s Castle, donde los delegados brindaron por el comienzo de un viaje excepcional. Andrea Franklin, directora ejecutiva de BTMI, dio el discurso de apertura, destacando que el lujo en la isla se encuentra en la «intersección de la cultura, el patrimonio y la indulgencia».

La agenda de la cumbre incluyó presentaciones de destinos, citas de negocios y comidas para networking, con sesiones inmersivas que destacaron la oferta de Barbados, Perú, Uruguay y Chile. Uno de los puntos más altos fue una cena bajo las estrellas en el histórico Charles Fort, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde los invitados disfrutaron de una fusión de cultura, gastronomía y música barbadense.

La cumbre concluyó con una cena de despedida en el Colony Club, un resort de lujo donde los asistentes disfrutaron de una cena gourmet y entretenimiento en vivo.