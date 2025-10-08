Nayara Bocas del Toro es elegido el mejor resort de Centroamérica en los Readers’ Choice Awards 2025

Reconocimiento de lujo: Nayara Bocas del Toro conquista el número 1 de Condé Nast Traveler

• Votado por los lectores de la reconocida revista de viajes, el complejo Nayara Bocas del Toro es consolidado como líder indiscutible en hospitalidad de lujo y sostenibilidad en la región.

(08/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Nayara Bocas del Toro, el exclusivo resort panameño enfocado en adultos, ha alcanzado la posición número 1 en el prestigioso ranking Readers’ Choice Awards 2025 de la revista Condé Nast Traveler, consolidándose como el mejor resort en Centroamérica.

Este galardón, votado directamente por miles de lectores de la revista de viajes, es reconocido como uno de los premios más antiguos y respetados de la industria turística global. El primer lugar para Nayara Bocas del Toro destaca su liderazgo en la hospitalidad de lujo y su firme compromiso con la sostenibilidad en la región.

Lujo Inmerso en el Caribe y Compromiso Sostenible

El complejo se distingue por ofrecer una experiencia única, completamente inmersa en la naturaleza caribeña de Panamá. El resort es famoso por sus exclusivas villas sobre el agua y sus tree houses, las cuales garantizan la máxima privacidad y un acceso directo al mar cristalino de Bocas del Toro.

Jonathan Rojas, Client Relations & Marketing Manager de Nayara Bocas del Toro, expresó su orgullo por este logro: “Alcanzar el número uno en el ranking de los Readers’ Choice Awards 2025 es un logro extraordinario que llena de orgullo a todo nuestro equipo en Panamá”.

Rojas agregó que el reconocimiento es un “testimonio de la dedicación de Nayara Bocas del Toro para ofrecer una experiencia de lujo inolvidable, profundamente arraigada en la belleza del Caribe y nuestro firme compromiso con la sostenibilidad y el respeto por el increíble ecosistema de Bocas del Toro”.

Experiencia y Oferta de Clase Mundial

El resort se caracteriza por su diseño enfocado en la sostenibilidad y por brindar un servicio altamente personalizado. Su oferta gastronómica se basa en ingredientes locales de alta calidad, complementada por una experiencia de inmersión total en el destino, con actividades como snorkel, kayak y tour de bote, entre otras.

Este primer lugar en los Readers’ Choice Awards 2025 no solo subraya la excelencia operativa del resort, sino que también cumple un papel crucial en impulsar la visibilidad de Panamá como un destino de lujo sostenible y de clase mundial en el panorama turístico internacional. Los Readers’ Choice Awards evalúan mediante votación los mejores hoteles, resorts, ciudades, aerolíneas y cruceros a nivel global.