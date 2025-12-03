Nayara Bocas del Toro se consolida como santuario de bienestar y relajación con la apertura del Colibrí Spa

Cacao, café y coco local impulsan la oferta de bienestar en el nuevo Colibrí Spa de Nayara Bocas del Toro

El nuevo santuario de relajación en Bocas del Toro ofrece un menú de masajes, rituales románticos y tratamientos corporales que buscan la reconexión profunda del huésped con la naturaleza de la isla.

(03/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El hotel de lujo Nayara Bocas del Toro ha fortalecido su posicionamiento como destino de bienestar y relajación con la reciente inauguración del Colibrí Spa. Esta apertura responde a la tendencia global del turismo de lujo, que prioriza las experiencias Wellness en entornos exclusivos. La belleza natural de Bocas del Toro, conocida por sus paisajes, la observación de delfines y la tranquilidad de sus islas, la ha convertido en una zona predilecta para este tipo de turismo.

Jonathan Rojas, Global PR & B2B Marketing Manager de Nayara Bocas del Toro, explicó que la nueva instalación es una respuesta directa a la necesidad del huésped de lujo moderno. El Colibrí Spa ha sido diseñado como un santuario inmerso entre los jardines de la isla y los manglares, enfocando cada tratamiento en la reconexión profunda con la naturaleza mediante el uso de ingredientes locales.

Oferta de Servicios del Colibrí Spa

El menú de servicios del Colibrí Spa está estructurado en diversas categorías de tratamientos que buscan el equilibrio y la relajación sensorial.

Masajes y Tratamientos Especializados

La oferta de masajes incluye opciones como el Tejido Profundo para liberar tensiones musculares, Aromas de Bocas del Toro, que utiliza aromaterapia para el equilibrio emocional, y el Terapéutico de Piedras Calientes, enfocado en aliviar la tensión muscular y mejorar la flexibilidad articular.

Adicionalmente, se ofrecen masajes especializados como el Relajante Facial, Cráneo y Cuello, que utiliza herramientas como el jade roller y gua sha, y el drenante Piernas Cansadas.

Rituales y Tratamientos Corporales

Los Rituales Románticos están diseñados para celebrar la conexión de pareja mediante experiencias sensoriales creadas con ingredientes locales como cacao, café y coco, buscando que cada ritual se convierta en un recuerdo significativo.

El tratamiento Signature del spa es el homenaje al cacao sagrado, un ritual holístico y romántico que celebra la riqueza del cacao 100% puro de Bocas del Toro. Este tratamiento incluye exfoliación, envoltura, masaje con piedras calientes y un refrigerio gourmet.

Los corporales completos se ofrecen en alianza con la marca Biosfera, utilizando productos orgánicos tropicales en opciones como Fresh Revitalizante (cítricos, mango, lavanda), Antioxidante (café, chocolate, fresa) e Hidratante (yogurt, aguacate, leche de coco). Los servicios se complementan con Skin Care (limpieza facial y facial express) y Spa Plus con servicios de manicure y pedicure, además de exfoliaciones con arcilla blanca y cacao.

Bienestar Físico y Recreación

Colibrí Spa extiende su enfoque al bienestar físico a través de un gimnasio equipado con máquinas cardiovasculares, pesas y balones. Los huéspedes tienen la opción de solicitar clases de yoga, tanto grupales como privadas, que pueden realizarse en sus villas.

Rojas concluye que el spa ofrece a los huéspedes de lujo, que buscan un refugio para la mente y el cuerpo, la oportunidad de hacer una pausa y reconectar con la naturaleza de Bocas del Toro.