Nayara Bocas del Toro eleva la experiencia de lujo con nueva embarcación y guías naturalistas

Exploración marina y exclusividad definen la nueva propuesta de Nayara Bocas del Toro

• A través de itinerarios personalizados y capitanes especializados, Nayara Bocas del Toro transforma el traslado marítimo en una lección de biodiversidad y conservación marina.

(17/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Bocas del Toro, Panamá.- La exploración de los ecosistemas marinos en el archipiélago ha evolucionado hacia una experiencia de inmersión total en Nayara Bocas del Toro, donde la privacidad y el conocimiento especializado son los ejes fundamentales para descubrir el destino. El hotel ha incorporado un nuevo bote a su flota con el objetivo de brindar un servicio superior, convirtiendo cada navegación en un aula abierta y un santuario de exclusividad para sus huéspedes.

Filosofía de conexión auténtica y rigor naturalista

Jonathan Rojas, Global PR & B2B Marketing Manager de la propiedad, explica en tercera persona que la filosofía del hotel se centra en ofrecer una conexión auténtica con el entorno marino. Según Rojas, las experiencias están diseñadas con rigor naturalista y un servicio impecable, contando con capitanes que son expertos conocedores de la biodiversidad local. Esto garantiza que las visitas a sitios como Playa Polo o la Isla de los Pájaros se conviertan en lecciones de conservación.

El objetivo de la organización es que los visitantes no solo admiren fenómenos como la bioluminiscencia o el avistamiento de delfines al atardecer, sino que comprendan el valor de estos ecosistemas bajo un nivel de privacidad que solo una embarcación privada puede facilitar.

El rol del capitán naturalista y la personalización del viaje

El eje central de esta propuesta reside en la figura del capitán naturalista, un guía entrenado que transforma los trayectos en travesías de descubrimiento científico y cultural. Al disponer de embarcaciones privadas, los huéspedes tienen la libertad de diseñar itinerarios a medida. Estas rutas abarcan desde el buceo en arrecifes de coral con biodiversidad vibrante hasta el avistamiento de fauna en su hábitat natural, complementado con amenidades de alto nivel como champán y aperitivos selectos.

Rutas ecológicas y fenómenos naturales en el archipiélago

La ruta por las joyas del archipiélago incluye puntos de alto valor ecológico como Red Frog Beach, Playa Polo y la icónica Playa Estrella. La travesía se extiende hacia sitios de anidación fundamentales como la Isla de los Pájaros, ofreciendo una perspectiva privilegiada de la vida silvestre. Al caer la noche, el resort revela el fenómeno de la bioluminiscencia, una experiencia sensorial que conecta al huésped con la magia orgánica del mar y honra la riqueza hídrica de la región.

Uno de los momentos destacados ocurre en la Bahía de los Delfines. Durante un recorrido de dos horas, los delfines se integran al paisaje mientras el sol se oculta, creando una atmósfera de serenidad. Rojas concluye señalando que para Nayara Bocas del Toro, la exploración marina es el puente entre el lujo exclusivo y el respeto profundo por los ecosistemas acuáticos de Panamá, transformando cada travesía en un legado de conservación donde convergen el conocimiento local y la privacidad.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: