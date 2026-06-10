Nayara Bocas del Toro: turismo de lujo sostenible en Panamá

Nayara Bocas del Toro se posiciona como un referente en Panamá al combinar servicios de alto nivel con una estricta gestión de protección ambiental y apoyo a las comunidades locales.
Nayara Bocas del Toro lidera el modelo de hotelería responsable en Panamá
• Jonathan Rojas, vocero de Nayara Resorts, destaca cómo la infraestructura y operación del resort priorizan la conservación del ecosistema marino y selvático en Panamá.
(10/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El sector turístico panameño encuentra en Nayara Bocas del Toro un modelo de gestión que equilibra el confort de alta gama con la preservación del medio ambiente y el desarrollo social. Este proyecto hotelero se ha consolidado como un ejemplo práctico de cómo el turismo de lujo puede convivir de forma armónica con la protección de la selva tropical y los ecosistemas marinos de la región.
Arquitectura en armonía con el ecosistema
Jonathan Rojas, Global PR & B2B Marketing Manager de Nayara Resorts, explica que la sostenibilidad fue el eje central desde la planificación del resort. La infraestructura fue diseñada para minimizar el impacto en el entorno natural. Un ejemplo destacado son los bungalows sobre el agua, construidos sobre pilotes para evitar la alteración del lecho marino y permitir el flujo natural de las corrientes. De igual forma, las villas en los árboles fueron concebidas para integrarse al paisaje sin comprometer la selva circundante.
Operaciones con impacto ambiental reducido
En el ámbito operativo, el hotel ha implementado diversas tecnologías de ahorro energético, incluyendo sistemas eficientes de aire acondicionado e iluminación LED. La gestión del agua también es prioritaria, mediante el uso de accesorios de bajo flujo, sistemas de filtración avanzados y programas de reutilización de recursos. Asimismo, el resort mantiene políticas rigurosas para la protección de la biodiversidad, como la prohibición de contacto con arrecifes de coral y programas activos de conservación de manglares. La gestión de residuos se complementa con un sistema integral de reciclaje, compostaje y la eliminación de plásticos de un solo uso.
Compromiso con la economía local
El impacto positivo de Nayara Bocas del Toro trasciende lo ambiental al integrar el desarrollo comunitario en su modelo de negocio. La propiedad prioriza la contratación y capacitación de residentes locales, generando empleos estables. Además, el resort promueve la economía de la zona al abastecerse de productos frescos, mariscos y bienes provenientes directamente de agricultores y pescadores de la comunidad. Jonathan Rojas concluye que para la organización, la sostenibilidad no es una opción, sino la esencia de su existencia, logrando ofrecer a sus huéspedes una experiencia de lujo que respeta profundamente la naturaleza y a las personas.
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