Alianza estratégica concreta un nuevo vuelo directo entre Quito y Río Hato

La Autoridad de Turismo de Panamá y PROMTUR formalizaron un acuerdo con MaxiTravel y Aeroregional para establecer una ruta aérea hacia la Riviera Pacífica panameña a partir de julio de 2026.
Autoridades de turismo anuncian el inicio de un vuelo directo entre Quito y Río Hato
• La nueva operación aérea internacional dispondrá de frecuencias semanales y proyecta movilizar a unos 3,000 turistas ecuatorianos durante su período inicial.
(21/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Como parte de la estrategia gubernamental impulsada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, para atraer operaciones aéreas internacionales al interior del país y descentralizar los beneficios económicos del turismo, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá concretaron un acuerdo que hará posible un nuevo vuelo directo entre Quito y Río Hato. La alianza estratégica se estableció en conjunto con la empresa mayorista MaxiTravel y la compañía aérea Aeroregional, programando el inicio de esta ruta aérea para el 17 de julio de 2026.
La implementación de este servicio de transporte aéreo conectará de manera directa a la Riviera Pacífica panameña con el mercado emisor de Ecuador. Las frecuencias se realizarán semanalmente utilizando aeronaves con una capacidad establecida para trasladar a 168 pasajeros por trayecto, lo que reforzará la red de conectividad aérea nacional y ampliará el acceso internacional a uno de los principales destinos de sol y playa de Panamá.
Durante la etapa inicial de explotación de la ruta, las proyecciones de MaxiTravel apuntan a la movilización de aproximadamente 3,000 visitantes ecuatorianos hacia la terminal de Río Hato. De acuerdo con las estimaciones comerciales, este flujo de viajeros generará un impacto económico de carácter positivo en los hoteles, restaurantes, operadores de turismo y establecimientos comerciales establecidos en la región del Pacífico.
Objetivos estratégicos y desarrollo del interior
El propósito fundamental de esta cooperación sectorial se orienta a la consolidación de la demanda de viajeros, el robustecimiento de los enlaces aéreos y la creación de las condiciones logísticas requeridas para lograr que la ruta evolucione de forma progresiva hacia una operación permanente durante los doce meses del año.
La administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, afirmó que Río Hato experimentará un crecimiento exponencial si se apuesta con firmeza por la conectividad aérea directa, replicando el modelo de desarrollo de naciones que han impulsado de forma exitosa sus propios destinos de playa. La funcionaria del sector público añadió que esta conexión desde la capital ecuatoriana representa un avance de gran relevancia dentro de una planificación macro que continuará sumando trayectos y abriendo nuevos mercados internacionales para beneficio de las provincias del interior del país.
Duración del trayecto y diversificación de mercados
El itinerario contempla un tiempo de vuelo estimado en aproximadamente dos horas de duración. Dicha ventaja operativa optimizará los enlaces de transporte en el ámbito regional y apoyará los esfuerzos de posicionamiento del litoral pacífico panameño como una opción competitiva dentro del catálogo turístico de la región.
Por su parte, el gerente general de la firma mayorista MaxiTravel, Fidel Murgueyto, señaló que en su organización se cree firmemente en la creación de conexiones que logren impulsar la industria, acercar a las culturas y estructurar experiencias inéditas para el perfil del viajero procedente de Ecuador. El ejecutivo comercial destacó que este enlace hacia la provincia panameña constituye una oportunidad de carácter estratégico para dar continuidad a la innovación y expandir el catálogo de servicios internacionales en coordinación con aliados corporativos de alto nivel.
La apertura de esta ruta se integra en las gestiones conjuntas que ejecutan la ATP, la entidad PROMTUR y los gremios del sector privado con la meta de diversificar los mercados emisores de turistas, incrementar los indicadores de entrada de visitantes internacionales y dar origen a nuevas oportunidades financieras en las distintas zonas de interés turístico de la República.
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