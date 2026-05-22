PAM Hotels lanza promoción para ganar una estadía gratuita en México durante la fiesta del fútbol

La cadena hotelera PAM Hotels presenta una iniciativa para los fanáticos que viajen a México durante el torneo global, ofreciendo replicar de forma gratuita su estadía si aciertan al campeón.
Viajeros pueden duplicar sus vacaciones en México gracias a la fiesta del fútbol y PAM Hotels
• Con motivo del evento deportivo que se desarrollará en Norteamérica, la marca busca atraer a los turistas latinoamericanos hacia sus once propiedades operadas bajo diversos conceptos de lujo.
(22/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- La industria turística se prepara para recibir a miles de viajeros de América Latina que aprovecharán la próxima fiesta del fútbol global, a celebrarse del 11 de junio al 19 de julio de este año. Por primera vez en la historia, el torneo se realizará con tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México. Esta instancia será aprovechada por muchos seguidores para tomarse unos días de vacaciones entre los partidos, considerando los tiempos de espera entre cada encuentro deportivo.
Muchos viajeros latinos apostarán por México como su centro de operaciones principal, debido a que el país será sede de diversos partidos de la fase de grupos, los dieciseisavos de final y los octavos de final, sumado a que cuenta con menores requisitos de visado en comparación con las otras dos naciones sedes. En este contexto, la marca de hotelería premium PAM Hotels ha decidido lanzar una promoción especial dirigida a todos los fanáticos que decidan tomarse unos días de descanso en alguna de sus propiedades mexicanas durante este periodo.
Mecánica de la promoción
Todas las reservas que se efectúen hasta el 15 de junio y que correspondan a una estadía en alguno de sus resorts u hoteles hasta el 18 de julio de 2026 —un día antes de la gran final— recibirán un enlace digital donde podrán predecir qué país ganará el torneo. Si los huéspedes aciertan en su pronóstico, ganarán una estadía totalmente gratuita en el mismo hotel, para la misma cantidad de personas y por la misma cantidad de noches que su reserva original, la cual se podrá utilizar hasta el 31 de octubre del año 2027.
El director para América Latina de PAM Hotels, Leonel Reyes, señaló en tercera persona que todos los clientes que logren apuntar al vencedor del torneo obtendrán una réplica exacta de su estadía, lo que les permitirá disfrutar de unas vacaciones gratuitas para lo que resta del año o durante el próximo periodo. El ejecutivo añadió que la idea de esta iniciativa es animar a los viajeros de la región a vivir la experiencia de la copa en territorio mexicano y aprovechar el trayecto para hospedarse en sus instalaciones. Asimismo, aclaró que no se trata de un sorteo, sino que todas las reservas que acierten la predicción obtendrán el beneficio de manera directa.
Propiedades participantes
Esta promoción especial está disponible para las once propiedades que gestiona PAM Hotels en la República Mexicana. El portafolio incluye cuatro de los cinco resorts Hard Rock Hotels An-All Inclusive Experience localizados en Cancún, Riviera Maya, Vallarta y Los Cabos; dos pertenecientes a UNICO Hotel Collection en Riviera Maya y Riviera Nayarit; el complejo AVA Resort Cancun; el NOBU Hotel Los Cabos; así como los tres establecimientos Residence Inn by Marriott ubicados en Cancún, Playa del Carmen y Mérida.
Los once hoteles donde aplica la campaña ofrecen distintas modalidades de experiencias para sus huéspedes, entre las que se encuentran siete complejos bajo el concepto de Todo Incluido premium, una opción en plan europeo de lujo y tres alternativas diseñadas para largas estadías. No obstante, la administración de la cadena resalta que todas las propiedades coinciden en brindar un servicio de excelencia y la mejor recepción para los turistas que decidan vivir de cerca este acontecimiento deportivo mundial.
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