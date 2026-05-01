Skål International impulsa el desarrollo turístico latinoamericano desde el Congreso CLACSKAL 2026

Líderes del sector turístico de América Latina y el Caribe se reúnen en la capital panameña para el Congreso CLACSKAL 2026, enfocado en la sostenibilidad y el networking profesional.
Panamá se convierte en epicentro del turismo regional con el Congreso CLACSKAL 2026
• Organizado por Skål International Panamá, el Congreso CLACSKAL 2026 busca posicionar al país como un hub estratégico para el turismo de reuniones y convenciones en la región.
(01/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con la participación de líderes y profesionales de la industria turística de América Latina y el Caribe, se dio inicio este jueves en la capital panameña al Congreso CLACSKAL 2026. El evento, que se extenderá hasta el próximo 3 de mayo, es organizado por Skål International Panamá con el objetivo de consolidar al país como el epicentro regional para la actividad de congresos y fortalecer las estrategias de desarrollo turístico sostenible en todo el continente.
La ceremonia de apertura tuvo lugar en el emblemático Teatro Nacional, marcando el comienzo de un programa que integra sesiones de alto nivel, mesas de trabajo técnico y diversas actividades culturales. La agenda contempla recorridos por el casco urbano, visitas al Canal de Panamá y espacios dedicados al networking, diseñados específicamente para fomentar la generación de oportunidades de negocio entre los asistentes.
Fortalecimiento del hub regional de convenciones
El Congreso CLACSKAL 2026 se ratifica como uno de los foros con mayor influencia en el sector dentro de Latinoamérica, permitiendo el intercambio de conocimientos, la creación de alianzas estratégicas y el impulso de proyectos conjuntos. En esta edición, la organización local resalta la capacidad de Panamá para actuar como un hub de convenciones, apoyado en su infraestructura, conectividad y oferta de servicios.
Más allá del enfoque comercial, el encuentro funciona como una plataforma para incentivar políticas de turismo responsable e inclusivo. Los paneles de discusión abordan los retos actuales de la industria, con una marcada prioridad en la innovación tecnológica y la equidad en el desarrollo de los destinos turísticos.
Trayectoria de Skål International
Skål International, la entidad detrás de este congreso, es la red profesional global más antigua del sector turístico, fundada en 1934. La organización, que tiene su sede principal en la Costa del Sol, España, agrupa a ejecutivos de todos los segmentos de la industria. Actualmente, cuenta con una membresía cercana a los 13,000 integrantes, distribuidos en aproximadamente 300 clubes localizados en cerca de 100 países.
Para los organizadores, la realización de este evento en territorio panameño es fundamental para proyectar al país como un destino líder en el turismo de reuniones y para estrechar los lazos de colaboración y amistad profesional que caracterizan a la red global de Skål International.
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