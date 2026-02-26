Panamá destaca su conectividad y riqueza gastronómica en la vitrina de ANATO 2026

Panamá proyecta su oferta turística sostenible en ANATO 2026

• Con una delegación de 43 empresarios y autoridades del sector, Panamá participa en Bogotá para fortalecer el intercambio comercial y turístico con el mercado colombiano.

(26/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Bogotá, Colombia.- Panamá reafirma su posicionamiento internacional con una participación destacada en la Vitrina Turística de ANATO 2026, uno de los encuentros de la industria de viajes más relevantes de América Latina. La delegación panameña, liderada por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá, se presenta del 25 al 27 de febrero en Corferias con el objetivo de captar el interés de turoperadores, agencias de viajes y aliados estratégicos del mercado suramericano.

Alianzas estratégicas y agenda comercial

La delegación oficial está acompañada por 43 empresarios del sector turístico nacional, quienes desarrollan una agenda activa de reuniones para negociar tarifas, estructurar campañas conjuntas y fortalecer acuerdos de comercialización. Estas acciones buscan traducir la promoción del destino en ventas reales que impacten directamente en la cadena de valor, beneficiando a hoteles, restaurantes y transportistas en territorio panameño.

Gloria De León, ministra de turismo de Panamá, resaltó que Colombia representa un mercado prioritario debido a la cercanía geográfica, la alta conectividad aérea y la afinidad cultural. De León manifestó que la presencia en ANATO 2026 tiene como fin consolidar relaciones y proyectar al país como un destino sostenible y competitivo, actuando como el «anfitrión del mundo en Latinoamérica».

Oferta diversificada: Gastronomía y naturaleza

La propuesta de Panamá en la feria combina su riqueza natural, que incluye selvas, montañas y costas en ambos océanos, con su patrimonio histórico y cosmopolita. Un componente diferenciador de esta edición es el enfoque en la identidad culinaria, respaldado por el reconocimiento de Ciudad de Panamá como la única capital gastronómica de Latinoamérica avalada por la UNESCO.

Para atraer a los visitantes, el stand panameño incorpora tecnología de vanguardia, como un túnel sensorial y experiencias de realidad virtual 360°. Estas herramientas permiten un recorrido inmersivo por los principales atractivos del país, alineándose con las tendencias del viajero moderno que busca autenticidad y la posibilidad de combinar cultura y relajación en un solo viaje. Gracias a la frecuencia de vuelos diarios que conectan las principales ciudades colombianas con el Hub de las Américas, el país se consolida como un destino cercano y accesible para el mercado global.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: