Panamá renueva alianza estratégica con Air Europa para impulsar el turismo europeo

Air Europa y Panamá fortalecen conectividad tras crecimiento del 40% en visitantes

• La alianza busca potenciar la conectividad aérea y la visibilidad de Panamá como destino auténtico en mercados estratégicos mediante campañas digitales y caravanas comerciales.

(09/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Las autoridades panameñas anunciaron la renovación del acuerdo de promoción con la aerolínea Air Europa, una decisión fundamentada en el sólido desempeño registrado durante el año 2025. Los resultados del periodo anterior arrojaron un incremento del 40% en el flujo de visitantes procedentes de Europa, lo que ha motivado la extensión de esta colaboración para fortalecer la conectividad y la visibilidad internacional del destino.

Estrategia de promoción en mercados europeos

El nuevo acuerdo, con una vigencia de 24 meses, establece un plan de acciones de mercadeo orientadas a dinamizar la demanda en países clave como España, Francia y Alemania. La estrategia incluye la ejecución de campañas publicitarias en plataformas digitales de la aerolínea, presencia de la marca país en medios tradicionales y a bordo de las aeronaves, así como la realización de caravanas promocionales en mercados prioritarios.

La Ministra de Turismo de Panamá, Gloria De León, señaló en tercera persona que los resultados de esta alianza validan la efectividad de una estrategia de conectividad aérea planificada. Según De León, el aumento de frecuencias desde el continente europeo es un reflejo de la confianza del mercado y genera un impacto económico directo y positivo en el sector turístico nacional.

Consolidación del destino a nivel internacional

Por su parte, Carlos Conde, Country Manager de Air Europa para Panamá, Honduras y Venezuela, indicó que este convenio permite reafirmar el compromiso de la compañía con la conectividad del país. El ejecutivo destacó que Panamá se posiciona ante el viajero europeo como un destino competitivo que integra naturaleza, cultura e historia, diversificando así sus mercados emisores.

Liderazgo institucional en turismo

La ejecución de este acuerdo será liderada por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá. Mediante este trabajo conjunto con socios estratégicos, el país continúa fortaleciendo su posicionamiento en el extranjero, asegurando que la oferta de experiencias turísticas panameñas sea accesible para el segmento de alto rendimiento en Europa.

Foto: De izquierda a derecha: Demetrio Maduro, Presidente de la Junta Directiva de PROMTUR Panamá, Gloria De León, Ministra de Turismo de Panamá y Carlos Conde, Country Manager Panamá, Honduras y Venezuela de Air Europa.