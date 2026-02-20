Copa Airlines reporta crecimiento del 25% en el programa Panamá Stopover

Programa Panamá Stopover supera los 200 mil visitantes en 2025

• La iniciativa de Copa Airlines y las autoridades de turismo alcanzó un crecimiento histórico, superando en un 8% la meta anual establecida para el año 2025.

(19/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Copa Airlines presentó los resultados anuales de su programa Panamá Stopover correspondientes al cierre de 2025, destacando un récord de más de 200 mil pasajeros. Esta cifra representa un incremento del 25% en comparación con el año anterior y supera en un 8% las proyecciones iniciales, consolidando la iniciativa desarrollada en conjunto con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá.

Impacto económico y resultados operativos

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, señaló en tercera persona que el fortalecimiento del Hub de las Américas® permite transformar una escala técnica en una oportunidad de turismo con impacto directo en la economía nacional. Según el ejecutivo, este desempeño es el resultado de una coordinación efectiva con el sector público y privado, lo que genera empleo y posiciona al país como un destino competitivo en mercados clave.

Durante el periodo 2025, los viajeros mantuvieron una estancia promedio de tres días en territorio panameño. Este flujo constante de visitantes beneficia directamente a la cadena de valor turística, incluyendo hoteles, restaurantes, operadores y el sector comercial.

Preferencias del visitante y alcance del programa

Entre los atractivos más valorados por los usuarios del Panamá Stopover se encuentran el Canal de Panamá, la oferta gastronómica, los centros de compras y las actividades de naturaleza y playa. Desde el lanzamiento de la estrategia en el año 2019, más de 730 mil pasajeros han utilizado este beneficio para explorar el país.

El programa permite a los viajeros que transitan por Panamá en vuelos de Copa Airlines disfrutar de dos destinos por el precio de una sola tarifa aérea. Esta facilidad de extender la estadía sin costos adicionales en el boleto ha sido fundamental para incentivar el turismo, apoyada actualmente por una red de más de 80 aliados del sector que enriquecen la experiencia del visitante.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: