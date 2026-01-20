Panamá impulsa el Turismo con paquete de beneficios de más de 500 dólares para extranjeros

Nueva campaña de Turismo ofrece cuponera digital con descuentos exclusivos en Panamá

• La iniciativa, liderada por APATEL y respaldada por las autoridades, otorga descuentos a visitantes internacionales que se hospeden un mínimo de cuatro noches.

(20/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá ha dado un paso firme para fortalecer su competitividad en el mercado del Turismo internacional con el lanzamiento de la campaña estratégica “Panamá te regala + de $500 en beneficios”. Esta iniciativa, diseñada para visitantes extranjeros, ofrece un paquete de descuentos y ventajas exclusivas en una red de más de 50 establecimientos que incluye hoteles, restaurantes, museos y diversos centros de experiencias turísticas en la capital panameña.

Colaboración estratégica del sector privado

La propuesta nació en el seno de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), reflejando el compromiso del sector privado por dinamizar la ocupación y el consumo. Víctor Concepción, presidente de APATEL, destacó que esta es una herramienta concreta creada por la industria para beneficiar a toda la cadena de valor, teniendo al visitante como eje central.

Por su parte, la ministra de Turismo, Gloria de León, subrayó que el proyecto es un ejemplo de cómo la alianza público-privada permite generar propuestas que agregan valor real al destino. Según la funcionaria, estos beneficios invitan al turista a explorar la vibrante Ciudad de Panamá y a prolongar su tiempo de permanencia en el país.

Funcionamiento de la cuponera digital

El programa opera mediante una cuponera digital que suma un valor estimado superior a los 500 dólares en descuentos. Para activar estos beneficios, los turistas internacionales deben cumplir con un requisito de estadía mínima de cuatro noches en los establecimientos participantes dentro de la Ciudad de Panamá.

Es importante resaltar que los incentivos son asumidos y financiados directamente por los comercios y hoteles aliados, lo que demuestra la proactividad de la empresa privada en la promoción del destino. El impacto de esta campaña será monitoreado para evaluar su efectividad y considerar una posible expansión a otras regiones del territorio nacional.

