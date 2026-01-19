Gastronomía, música y bienestar: Guía de experiencias para este verano

Hoteles de Marriott International presentan su agenda de eventos para el verano 2026

• La oferta estival de la capital panameña se renueva con propuestas que incluyen brunchs de talento local, festivales bajo las estrellas y rituales de spa.

(19/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El verano en Ciudad de Panamá se caracteriza por sus cielos despejados y una oferta de actividades que fusionan la gastronomía de alta gama con el bienestar y la cultura local. Diversos hoteles de la cadena Marriott International han diseñado experiencias exclusivas para aprovechar la temporada, tanto para relajarse después del trabajo como para disfrutar los fines de semana.

Gastronomía con sello local

El restaurante MASI, ubicado en el JW Marriott Panamá, retoma su iniciativa «Talento Panamá» el próximo 25 de enero. Este brunch dominical, que se extiende de 12 p.m. a 3 p.m., busca destacar a los exponentes más innovadores de la cocina nacional. En su primera edición del año, el evento contará con la participación de La Estrella, establecimiento del Casco Antiguo reconocido por su coctelería creativa. Bajo la dirección del chef Elías Rodríguez y el mixólogo Max Valderrama, los asistentes podrán disfrutar de cocina en vivo, barras de ensaladas y música ambiental en el piso 14 del hotel.

After office y bienestar personal

Para quienes buscan romper la rutina laboral, Jota’s The Bar en el Renaissance Panama City Hotel ha lanzado promociones nocturnas que incluyen catas de ron y chocolate, además de especiales de Gin Tonic los jueves. Estas propuestas de «after office» se complementan con promociones de 2×1 en coctelería seleccionada de lunes a sábado, convirtiéndose en un punto de encuentro clave en la Vía España.

Por otro lado, el verano también invita a la renovación personal. The Santa María, a Luxury Collection Hotel & Golf Resort, presenta el «Summer Glow Ritual» en su área de spa. Este tratamiento combina un facial hidratante con el masaje «Mente Serena». La experiencia de bienestar se puede extender a su oferta culinaria, que incluye noches de Jazz Latino los miércoles y opciones artesanales en The Cheese Market.

Festivales y atardeceres al aire libre

El hotel W Panama ha programado dos eventos destacados en su WET Deck (piso LB) para disfrutar del clima estival. El miércoles 28 de enero se llevará a cabo el «Moonlight Festival», un buffet nocturno con temática de astrología y arte neón. Posteriormente, el viernes 30 de enero, tendrá lugar el «Sunset Fest», una actividad que combina parrillada, cerveza artesanal y música de DJ para acompañar el atardecer, consolidándose como una de las opciones más vibrantes para cerrar el mes bajo el cielo panameño.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: