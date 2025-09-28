ProColombia gana por cuarto año consecutivo el World Travel Award a mejor agencia de turismo de Suramérica

World Travel Awards 2025: ProColombia ratifica su liderazgo como mejor agencia de turismo de Suramérica

• Conocidos como los “Óscar del turismo”, los World Travel Awards reconocieron el compromiso de Colombia con la sostenibilidad y la innovación

(28/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Colombia.- ProColombia ha sido reconocida por cuarto año consecutivo como la Mejor Agencia de Turismo de Suramérica 2025 en los prestigiosos World Travel Awards (WTA). El anuncio, realizado el 27 de septiembre en Cancún, México, en coincidencia con la celebración del Día Mundial del Turismo, consolidó la posición de la entidad colombiana como líder regional.

En la misma ceremonia, Colombia recibió un segundo galardón de gran relevancia: el de Destino líder de turismo juvenil en Suramérica 2025, confirmando su atractivo para los jóvenes viajeros y su papel como referente regional en sostenibilidad e innovación.

ProColombia: Cuatro Años de Liderazgo y Confianza Global

Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, destacó que este reconocimiento refleja «la confianza del mundo en Colombia y en el trabajo» que se ha desarrollado con el sector empresarial y las comunidades. La doble distinción obtenida en los World Travel Awards valida el enfoque del país en la sostenibilidad, la innovación y la diversidad cultural como ejes de su estrategia turística.

Crecimiento Sostenido y Resultados Históricos

El éxito en los premios se sustenta en el dinamismo del turismo colombiano. En 2024, el país acogió cerca de 7 millones de visitantes internacionales, lo que representó un crecimiento del 15% respecto a 2023. Esta tendencia al alza continuó en el primer semestre de 2025, con la llegada de 3,9 millones de viajeros (2,7 millones de ellos extranjeros), un aumento del 6%. Este influjo de viajeros se tradujo en ingresos superiores a los USD $5.247 millones en el primer semestre, un incremento del 11,4% frente a 2024.

Innovación y Posicionamiento Internacional

El posicionamiento de Colombia ha sido impulsado por iniciativas creativas reconocidas a nivel mundial, como Humanimal Tourism, una campaña pionera de turismo consciente y respetuoso con la biodiversidad que fue premiada en Cannes Lions 2024. Otras acciones destacadas incluyen “Pistas de la Belleza”, que promueve territorios emergentes, y la producción audiovisual Finding Encanto, galardonada en los Cannes corporativos.

Conectividad y Expansión de Rutas

La conectividad aérea y marítima ha sido un motor clave para el sector. Rutas estratégicas, como la de Dubái–Bogotá (vía Miami) con Emirates Airlines, y Zúrich–Bogotá–Cartagena con Edelweiss Air, han facilitado la llegada de viajeros de mercados prioritarios. Adicionalmente, se ha fortalecido el turismo de cruceros con la apertura de nuevos destinos como Buenaventura, La Guajira o Capurganá. Un hito histórico en este ámbito fue la entrada en operación de la línea AmaWaterways por el río Magdalena, integrando a comunidades ribereñas en circuitos internacionales.

Fortalecimiento Sectorial y Liderazgo Regional

El liderazgo de Colombia también se manifiesta en el turismo de reuniones, con la captación de 300 eventos internacionales en el primer semestre de 2025. En FIEXPO 2025, el país recibió el reconocimiento al stand más sustentable. El programa Ruta Exportadora en Turismo capacitó a más de 47.000 personas en los 32 departamentos en temas de sostenibilidad y calidad, preparando a la industria para la competencia internacional.

Finalmente, el mercado de Estados Unidos reafirma la visibilidad del país: la United States Tour Operator Association (USTOA) posicionó a Colombia en el lugar número 12 de los destinos más visitados por viajeros de ese país.