PROMTUR Panamá presenta estrategia y equipo de trabajo para posicionar internacionalmente el destino Panamá

• Por su parte, también se designa a Woodrow Oldford como Director de Mercadeo, quien será responsable de implementar estrategias e iniciativas de mercadeo internacional y desarrollo de la marca turística para el incremento del aporte socioeconómico de esta industria al producto interno bruto del país.

(16/Nov/2020 – web) Panamá.- Durante un foro de Actualización a la Industria, la Junta Directiva de PROMTUR Panamá presentó hoy el estado de su Plan Estratégico para la promoción turística internacional de Panamá, así como su nuevo equipo de trabajo y la hoja de ruta para el posicionamiento de la marca turística.

Fernando Duque, presidente de la Junta Directiva de PROMTUR Panamá, explicó que, “bajo los principios de mérito, capacidad y criterios técnicos, la organización ha desarrollado un proceso de contratación transparente para incorporar a su estructura profesionales con perfiles que hagan posible una propuesta competitiva de Panamá en los mercados objetivo prioritarios en el corto y largo plazo: Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Brasil, España, Alemania, Francia, Canadá y Argentina, alineados al Plan Maestro de Turismo Sostenible (2020-2025)”.

Para la elección de cada una de las posiciones, el procedimiento de selección tuvo como base la formación académica, la experiencia y resultados obtenidos profesionalmente a nivel regional, aptitudes y los méritos formativos, proceso que fue desarrollado bajo los lineamientos especializados de una firma internacional de contrataciones.

En el caso del Director General, para el cual se evaluaron 11 candidatos y clasificaron 6 para entrevistas con la Junta Directiva, en la etapa final se exigió además la elaboración y presentación de un Plan Estratégico para PROMTUR Panamá.

Sobre la experiencia profesional regional, el Director General debió cumplir con una experiencia comercial comprobada en posiciones de liderazgo a nivel regional (multicultural) en empresas con complejidades similares (presupuesto bajo su responsabilidad y volumen de colaboradores), así como el “know how” sobre el diseño de procesos y controles, medición de eficiencias (KPI´s) y mejora continua; conocimiento en la elaboración de presupuestos, rentabilidad y costos y el desarrollo de planes estratégicos de mercadeo con énfasis en medios digitales, entre otras competencias que fueron evaluadas durante el proceso.

En este sentido, la estructura de PROMTUR Panamá quedó conformada de la siguiente manera:

Director General (CEO): Fernando Fondevila

Fernando es Ingeniero Industrial recibido de la Universidad Santa Maria La Antigua (USMA), cuenta con una maestría en Administración de Empresas con especialización en gerencia de ventas de Nova Southeastern University (NSU) y tiene más de 25 años de trayectoria en el sector turismo. Antes de unirse a PROMTUR Panamá, trabajó en Copa Airlines ocupando distintos cargos en el área comercial, destacando el último puesto como Gerente Regional Comercial para Norteamérica, contribuyendo al posicionamiento de la marca y desarrollo comercial de la aerolínea. Ha liderado el lanzamiento exitoso de más de 15 nuevos destinos internacionales trabajando directamente con socios estratégicos como diversas autoridades de turismo (ATP, Visit USA, CPTM – México, Visit Florida, Visit Tampa Bay, Visit St. Pete & Clearwater, Visit Orlando, Visit Denver, New York and Inc. entre otras) además de destacadas cadenas hoteleras y proveedores de viajes y mayoristas. También se ha desempeñado como responsable por el diseño y ejecución de planes de ventas y mercadeo de la aerolínea a través de agencias de viajes “online” (OTAs) tales como: Expedia, Orbirz, Travelocity, OneTravel, Priceline, BestDay, Pricetravel, Despegar, etc. Entre sus múltiples funciones, desde Norteamérica ha vendido y mercadeado a Panamá como destino turístico.

Director de Mercadeo (CMO): Woodrow Oldford

Profesional canadiense con experiencia en la dirección de equipos de comercio electrónico, mercadeo y transformación digital en las industrias turística, de aviación y de mercadeo de destinos.

En su último cargo trabajó durante cuatro años en mercadeo de destinos como vicepresidente de mercadeo global para Banff y Lake Louise, Canadá.

Responsable de la estrategia de marca del destino, desde la visión hasta la ejecución. Lideró el mercadeo B2C (directo al consumidor) y B2B (mayoristas) e implementó la automatización del mercadeo, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para mejorar el rendimiento de las estrategias y liderar múltiples alianzas y cooperativas B2B.

Directora de Desarrollo de Negocios: Lorena Fábrega

Aporta a su cargo una destacada carrera profesional de más de 20 años en importantes empresas y organizaciones públicas y privadas, siendo líder por más de 3 años de la Vicepresidencia Comercial de ENSA donde fue responsable de la estrategia y operación comercial, de comunicaciones y desarrollo sostenible.

Directora de Ventas y Servicios: Eugenia Powell

Tiene más de 10 años de experiencia en la industria turística hotelera, manejando congresos en centros de convenciones y recintos de alto movimiento y desempeñando los cargos de directora de ventas y mercadeo, directora comercial y directora de ventas internacionales para los hoteles Courtyard Marriott Panamá, Sheraton Panamá y Hard Rock Hotel/ Centro de Convenciones Megápolis, respectivamente.

Avances en la Hoja de Ruta para el Posicionamiento de la Marca Turística

PROMTUR Panamá trabaja de la mano con la ATP y representantes de la empresa privada turística para lograr que el mensaje del destino se presente de manera unificada, coherente e ininterrumpida. Es así como se invitó a empresarios del sector a reuniones periódicas de consulta para las estrategias de mercadeo internacional del destino, a través del Foro Consultivo Empresarial de PROMTUR Panamá, incluyendo a miembros de CAMTUR, APATEL y HOPPAN.

Durante este periodo, se inició el diseño de un acto competitivo para la selección y contratación de una Agencia de Mercadeo de Servicio Completo para el posicionamiento de la marca turística en el corto y largo plazo. PROMTUR Panamá invitó a una Junta Evaluadora externa, conformada por especialistas nacionales e internacionales en turismo, mercadeo y ecosistemas digitales, quienes estudiaron las propuestas de diversos consorcios bajo un proceso meticuloso, criterios y herramientas de calificación ponderada para efectuar su recomendación a la Junta Directiva.

Los criterios ponderados incluyeron la investigación, estrategia y desarrollo de la marca; la experiencia previa desarrollando una marca destino; experiencia comprobada con agencias de promoción (DMO) u oficinas de turismo gubernamentales; la capacidad de planificación y compra de medios; el conocimiento de las tendencias de los consumidores, la comunicación inspiradora y de confianza para generar contenidos e historias relevantes sobre el destino, entre otros criterios.

La agencia ganadora del concurso, en conjunto con PROMTUR Panamá se encargará de la creatividad de campañas de publicidad para los distintos mercados, despliegue de las estrategias multicanales, desarrollo de inteligencia de negocio para tomar las mejores decisiones, la organización de viajes de familiarización y prensa internacional, así como el despliegue de acciones de relaciones públicas en consecuencia de las campañas de mercadeo que se vayan activando.

Vía LLYC/Foto: Director General (CEO): Fernando Fondevila