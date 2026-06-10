Experiencias Hilton para celebrar el Día del Padre en las Américas

Desde brunch frente al mar hasta cenas exclusivas, las propiedades de Hilton proponen planes variados para disfrutar en familia durante el Día del Padre.
Hilton presenta opciones de lujo para festejar el Día del Padre
• Hilton en las Américas ofrece una serie de experiencias gastronómicas y de bienestar diseñadas para celebrar el Día del Padre con actividades personalizadas.
(10/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con motivo de la próxima celebración del Día del Padre, Hilton en las Américas ha presentado una selección de propuestas diseñadas para compartir tiempo de calidad y crear recuerdos significativos. Siguiendo el Informe de Tendencias de la cadena, que indica una creciente preferencia de los viajeros por experiencias centradas en la gastronomía, el bienestar y el entretenimiento, la oferta abarca desde escapadas urbanas hasta eventos temáticos en diversos destinos.
Celebraciones en el Caribe y Sudamérica
En Colombia, el Hilton Santa Marta recibirá a las familias en Nuggu Restaurant con una propuesta que integra gastronomía, música en vivo y un ambiente inspirado en la pasión deportiva. Los asistentes podrán disfrutar de un brunch con cerveza ilimitada, mientras que los padres recibirán detalles de colección. Por su parte, el Embassy Suites by Hilton Aruba Resort celebrará con un almuerzo buffet frente al mar, complementado con música en vivo y opciones de mimosas y Bellinis, reforzando su enfoque en viajes familiares con beneficios como hospedaje sin costo para menores de 17 años.
En Brasil, el Hilton São Paulo Morumbi apuesta por una escapada urbana con descuentos de hasta el 30% en alojamiento y un brunch especial para el 9 de agosto, orientado a la desconexión familiar. En Barbados, el Hilton Barbados Resort ofrecerá el 21 de junio un almuerzo en The Lighthouse Terrace con estaciones gourmet que incluyen especialidades caribeñas y una selección de postres, todo en un ambiente relajado frente al litoral.
Experiencias exclusivas en Estados Unidos
En Orlando, el Hilton Orlando activará del 20 al 26 de junio el Anheuser Busch Cabana Take Over, una experiencia junto a la piscina con ambientación temática, promociones y obsequios coleccionables para los padres, accesible a través de ResortPass. Mientras tanto, en Hilton West Palm Beach, la gastronomía será el eje central con un menú omakase de siete tiempos los días 19 y 20 de junio, destacando el Wagyu de Palm Beach Meats y maridajes de cerveza de Moody Tongue, cervecería galardonada con estrella MICHELIN.
Finalmente, el Waldorf Astoria Monarch Beach realizará el 11 de junio una velada dedicada al Scotch whisky. Los invitados participarán en una sesión interactiva de creación de mezclas personalizada con el embajador de Johnnie Walker, seguida de una cena de cuatro tiempos. Estas iniciativas reafirman el compromiso de Hilton por ofrecer experiencias memorables que combinan hospitalidad, técnica culinaria y espacios de bienestar en una fecha tan especial.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Nayara Resorts redefine el turismo de lujo a través del concepto de bienestar integrado en la región
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *