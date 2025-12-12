Ministro de Jamaica pide transformar la resiliencia en ciencia para la recuperación del Turismo en el Caribe

CTO Miami: Edmund Bartlett analiza el impacto de las megatormentas en la recuperación del Turismo en el Caribe

• Tras el huracán Melissa, Jamaica reveló pérdidas preliminares estimadas entre el 28 y el 32 por ciento de su PIB, reafirmando que el turismo será la punta de lanza para la recuperación del turismo en el Caribe y la esperanza del país.

(12/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) MIAMI, US.- El Ministro de Turismo de Jamaica, Edmund Bartlett, realizó un llamado apasionado a la región caribeña para que transforme su resiliencia—tradicionalmente vista como un sentimiento—en un enfoque basado en la ciencia, advirtiendo sobre la llegada de una era de megatormentas sin precedentes. El discurso fue pronunciado durante la cena navideña y recaudación de fondos anual de la Organización de Turismo del Caribe (CTO) en Miami, apenas unas semanas después del huracán Melissa.

Bartlett, hablando durante el Fin de Semana del Caribe de la CTO en el Hotel Loews Coral Gables, reveló las graves consecuencias del huracán Melissa, catalogado por meteorólogos como una de las tormentas más intensas registradas en la cuenca atlántica.

Pérdidas Cuantiosas y la Prioridad de la Recuperación del Turismo en el Caribe

El Ministro informó que las evaluaciones preliminares de daños indican que las pérdidas de Jamaica se sitúan entre el 28 y el 32 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), con algunas estimaciones internacionales superando los US$10 mil millones.

El ejecutivo subrayó el papel histórico del sector en la recuperación del turismo en el Caribe, citando precedentes como los huracanes Iván (2004), Irma y María (2017) y Dorian (2019). «Una vez más, la recuperación del turismo en el Caribe será la punta de lanza para la recuperación del país», declaró, asegurando que con la reanudación del turismo, «regresarán los ingresos, la esperanza y la dignidad”.

El Ministro destacó la importancia económica del sector: los viajes y el turismo representan más del 30% del PIB en varios estados caribeños y exceden el 60% en algunas de las economías más dependientes. En Jamaica, el sector turístico genera, de forma directa e indirecta, más de 300,000 empleos.

Necesidad de un Enfoque Científico Regional

Basándose en tres décadas de impactos de huracanes, Bartlett citó cifras de la CEPAL que documentan US$136 mil millones en daños regionales entre 1990 y 2008. Resaltó que eventos recientes, como Beryl (2024) y Melissa, confirman una nueva realidad climática que requiere una acción urgente y coordinada.

“Necesitamos desarrollar capacidades, no solo para predecir perturbaciones de esta naturaleza, sino también para poder mitigarlas, gestionarlas, recuperarnos rápidamente y prosperar después”, instó Bartlett. En este sentido, destacó el trabajo del Centro Mundial de Resiliencia Turística y Gestión de Crisis (GTRCMC), que cofundó en Jamaica, como un recurso vital tanto a nivel regional como mundial.