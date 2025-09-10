La visión de Royalton Hotels & Resorts en su 15 aniversario del modelo todo incluido

Royalton Hotels & Resorts celebra 15 años redefiniendo el viaje todo incluido

• Royalton Hotels & Resorts celebra 15 años de innovación en la industria, con una visión que ha redefinido la experiencia del viaje todo incluido en el Caribe y el mundo.

(10/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con 15 años de crecimiento constante y un enfoque en la innovación, Royalton Hotels & Resorts celebra su aniversario como una compañía líder en el Caribe, reconocida por redefinir el concepto del viaje todo incluido. La empresa, que comenzó como Blue Diamond Resorts, ha evolucionado para convertirse en un portafolio de más de 24 propiedades en siete países, con un equipo que se enfoca en el diseño de experiencias centradas en el huésped.

El presidente de Royalton Hotels & Resorts, Jordi Pelfort, reflexiona sobre el recorrido de la compañía y el futuro del modelo todo incluido. Según Pelfort, la visión inicial fue crear una experiencia moderna, inmersiva y adaptable a diversos estilos de viaje, evitando replicar lo que ya existía en el mercado. Esta claridad de propósito ha permitido a la empresa trazar una trayectoria de crecimiento sostenido y estratégico.

Innovación y Tecnología al Servicio del Huésped

A medida que la demanda global por viajes significativos y sin complicaciones sigue creciendo, la compañía ha respondido con una oferta variada que incluye desde resorts familiares con parques acuáticos hasta retiros de lujo solo para adultos. Para Pelfort, el futuro del modelo todo incluido estará marcado por una mayor personalización, un propósito más profundo y una integración más intuitiva entre el servicio y la tecnología.

Royalton Hotels & Resorts ha sido pionera en la adopción de tecnología, desde brazaletes RFID y Smart TVs hasta aplicaciones móviles que permiten a los huéspedes gestionar su estancia en tiempo real. La compañía también ha incorporado inteligencia artificial y automatización para optimizar la planificación de recursos, asegurando que la tecnología opere en segundo plano para mantener la experiencia del huésped fluida e intuitiva.

Hitos Clave y Expansión Futura

Pelfort considera que el futuro de los viajes todo incluido no está limitado por la geografía, con mercados en Europa y Estados Unidos cada vez más abiertos a este modelo. La compañía ve oportunidades para expandir su presencia a nuevas regiones en el momento adecuado. Además, la marca busca ampliar el concepto de “todo incluido” más allá de sus definiciones tradicionales, enfocándose en el bienestar, la flexibilidad y el valor emocional que se le brinda al huésped.

Como parte de su 15 aniversario, la compañía ha anunciado la evolución de su identidad corporativa a Royalton Hotels & Resorts. La celebración incluye el lanzamiento de la campaña «15 Años de Compromiso, 15 Acciones de Cambio», enfocada en sostenibilidad e impacto comunitario. Otros hitos recientes son el debut de Royalton Vessence Resorts en Barbados y la incorporación de Paraíso de la Bonita, A Luxury Collection Resort, a su portafolio de propiedades.

El presidente de la compañía, Jordi Pelfort, asegura que su fuerza ha sido siempre diseñar pensando en las personas. En una reflexión final, Pelfort describe el futuro del modelo todo incluido en una sola palabra: «Felicidad», destacando que de eso se trata viajar.