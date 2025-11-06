Royalton Hotels & Resorts anuncia la reapertura de su hotel insignia Royalton Riviera Cancun

Royalton Riviera Cancun reabre tras inversión multimillonaria en su renovación total

• La renovación integral incluyó las 1,183 habitaciones, 22 restaurantes, bares y todas las áreas públicas, consolidando el compromiso de Royalton con el turismo de lujo All-In Luxury® en México.

(05/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- Royalton Hotels & Resorts anunció la reapertura oficial de su complejo Royalton Riviera Cancun y Royalton Hideaway Riviera Cancun para el 7 de diciembre de 2025. El relanzamiento se produce tras una inversión multimillonaria destinada a transformar el resort en una experiencia all-inclusive de vanguardia, reafirmando la consolidación de Quintana Roo como motor del turismo internacional en México.

Alejandro Rodríguez, vicepresidente de Marketing & Relaciones Públicas de Royalton Hotels & Resorts, señaló que la compañía entra en una nueva era tras 15 años de trayectoria. «La renovación de nuestros resorts en México representan una transformación total que reafirma nuestro compromiso por ofrecer experiencias de lujo, personalizadas y memorables para cada huésped,» comentó Rodríguez, añadiendo que se trata de reinventar la experiencia de hospitalidad bajo el concepto All-In Luxury®.

Alcance y detalles de la renovación integral

Las obras ejecutadas fueron de alcance integral y abarcaron los siguientes aspectos clave:

• Alojamiento: Renovación total de 1,183 habitaciones y suites, con nuevo diseño, tecnología y actualización de mobiliario y acabados.

• Gastronomía: Remodelación completa de sus 22 restaurantes y bares, ofreciendo espacios renovados y nuevas experiencias gastronómicas.

• Áreas Públicas y Sociales: Modernización de lobby, pasillos, elevadores, salones de eventos y espacios para entretenimiento con un enfoque en diseño experiencial.

• Negocios y Ocio: Actualización del centro de convenciones para impulsar el segmento MICE (Reuniones, Incentivos, Convenciones y Eventos) y renovación de instalaciones de bienestar y ocio, como spa, gimnasio, piscinas y zonas infantiles/solo para adultos.

El proyecto integral incluyó tanto el Royalton Riviera Cancun como su «resort dentro del resort», Royalton Hideaway Riviera Cancun, la oferta exclusiva solo para adultos. El nuevo diseño integra elegancia contemporánea con inspiración mexicana, utilizando materiales naturales y tecnología de última generación.

Claudia García Siordia, directora Comercial Regional para México de Royalton Hotels & Resorts, afirmó que la personalización será el sello de esta nueva etapa: «queremos que cada estancia sea única, significativa y recordada».

Impacto en el destino y expansión internacional

La inversión de Royalton Hotels & Resorts no solo fortalece su propia oferta, sino que también contribuye al impulso de la economía turística local, a la generación de empleos directos e indirectos en Quintana Roo y mejora la imagen de Cancún como uno de los destinos más competitivos y atractivos del mundo.

Como parte de su estrategia de crecimiento, la compañía también anunció nuevas propiedades a nivel internacional:

• Mediados de 2026: Apertura del Royalton Vessence Barbados, un concepto solo para adultos (a partir de 16 años) enfocado en experiencias culturales.

• Finales de 2026: Apertura del sexto hotel en Jamaica bajo la marca Royalton CHIC, localizado en Runaway Bay.

Royalton Hotels & Resorts, que actualmente opera 24 resorts y cerca de 9,000 habitaciones en siete países (México, República Dominicana, Jamaica, St. Lucia, Antigua, Grenada y Costa Rica, y próximamente Barbados), con 13,000 empleos directos, reafirma con este relanzamiento su papel como referente en el turismo de lujo en México y el Caribe.